FOTO Ore sfâșietoare pentru Neli și Răzvan Lucescu, înainte de răsărit, în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Răzvan Lucescu (57 de ani) își îngroapă azi tatăl, după 48 de ore în care a stat mai mult în picioare decât așezat și a strâns mâna a mii de persoane venite să îi transmită condoleanțe.

Un exemplu de reziliență, în câteva dintre cele mai grele clipe trăite până acum în viață, antrenorul clubului PAOK Salonic, Răzvan Lucescu a început devreme ziua înmormântării tatălui său, Mircea Lucescu.

Vizibil afectat, cu o mină îmbătrânită, în ultimele două zile, fostul portar al Rapidului și-a continuat comportamentul de gentleman și în ziua înmormântării.

Înainte de răsărit, în jurul orei 04 dimineața, un cont deținut de o persoană care îl susține înfocat pe Răzvan Lucescu a publicat un mesaj emoționant, pe rețelele de socializare: „Odihnește-te în pace, mărețule,” cuvinte însoțite de două pictograme: una, cu mâini împreunate, în semn de rugăciune, iar cealaltă, cu un porumbel alb, care simbolizează zborul tatălui său din această viață.

Răzvan Lucescu, un exemplu de forță fizică și psihică, în cele 48 de ore în care sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională

În această postare au fost incluse și cinci fotografii care au surprins cei aproximativ 15-20,000 de oameni veniți la Arena Națională pentru a-i oferi un omagiu tatălui său, Mircea Lucescu.

În poze se citește o durere nemărginită, dar și respectul oamenilor față de longevitatea lui Mircea Lucescu în „sportul rege.”

Miile de lumânări aprinse pentru sufletul lui Mircea Lucescu, dar și modul în care Răzvan Lucescu încearcă să rămână puternic pentru a o ajuta pe mama sa, în aceste ore delicate, transpar din imaginile publicate de Răzvan Lucescu.

