Un exemplu de reziliență, în câteva dintre cele mai grele clipe trăite până acum în viață, antrenorul clubului PAOK Salonic, Răzvan Lucescu a început devreme ziua înmormântării tatălui său, Mircea Lucescu.

Fotbalul românesc se gândește la Mircea Lucescu, în Vinerea Mare: „Odihnește-te în pace, mărețule.”

Vizibil afectat, cu o mină îmbătrânită, în ultimele două zile, fostul portar al Rapidului și-a continuat comportamentul de gentleman și în ziua înmormântării.

Înainte de răsărit, în jurul orei 04 dimineața, un cont deținut de o persoană care îl susține înfocat pe Răzvan Lucescu a publicat un mesaj emoționant, pe rețelele de socializare: „Odihnește-te în pace, mărețule,” cuvinte însoțite de două pictograme: una, cu mâini împreunate, în semn de rugăciune, iar cealaltă, cu un porumbel alb, care simbolizează zborul tatălui său din această viață.