Răzvan Lucescu a trăit o sută de ore cum nu a mai trăit, în 57 de ani de viață.
Sosit în țară imediat după încheierea meciului PAOK - Panathinaikos 0-0, fiul lui Mircea Lucescu a devenit un simbol al rezilienței în fața morții, în cele 48 de ore în care sicriul tatălui său a fost depus la Arena Națională.
Răzvan Lucescu, „îmbătrânit” în primele zile de viață trăite fără tatăl său
Fără obligație, Răzvan Lucescu a salutat mii de oameni, strângându-le mâna și mulțumindu-le pentru condoleanțele exprimate.
În cele mai complicate zile ale ultimilor ani, Răzvan Lucescu arată de parcă a îmbătrânit câțiva ani, în doar câteva zile.
Privat de un somn odihnitor, în contextul zbuciumat, Răzvan Lucescu a rămas puternic pentru mama sa, în momentele în care întreaga țară a aruncat un ochi asupra ceremoniilor de onorare a omului Mircea Lucescu.
Din fericire, Răzvan Lucescu va avea ocazia de a se odihni adecvat înaintea următorului meci pe care PAOK Salonic îl are de jucat.
În data de 19 aprilie, la o săptămână după ziua de Paște, PAOK se va deplasa la Atena, pentru un duel cu AEK, în play-off-ul campionatului grecesc.
Mircea Lucescu, șir interminabil de performanțe în fotbal, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor
Din cei 80 de ani de viață, Mircea Lucescu a trăit 65 pentru fotbal, pornind din juniorat și ajungând un antrenor cu o experiență aproape imposibil de egalat.
A câștigat de șapte ori campionatul, cu Dinamo București, ca jucător, performanță replicată de alte două ori, ca antrenor, o dată cu același club, iar o dată cu Rapid București.
A câștigat campionatul Turciei de două ori, o dată cu Galatasaray, după care a imitat performanța pentru rivala Beșiktaș.
A ieșit de nouă ori câștigător al campionatului Ucrainei - de opt ori cu Șahtior Donețk și o dată cu Dinamo Kiev -, iar, în 2009, a reușit să câștige Cupa UEFA, alături de echipa din Donbas.
A cucerit Supercupa Europei, pentru Galatasaray, în 2000, deși adversară i-a fost Real Madrid, iar, la Cupa Mondială din 1970, a condus, din postura de căpitan, echipa națională a țării noastre, într-un parcurs care include o victorie împotriva Cehoslovaciei, 2-1, dar și un meci spectaculos, pierdut 3-2 în fața Braziliei lui Pelé.