Răzvan Lucescu a trăit o sută de ore cum nu a mai trăit, în 57 de ani de viață.

Sosit în țară imediat după încheierea meciului PAOK - Panathinaikos 0-0, fiul lui Mircea Lucescu a devenit un simbol al rezilienței în fața morții, în cele 48 de ore în care sicriul tatălui său a fost depus la Arena Națională.

Răzvan Lucescu, „îmbătrânit” în primele zile de viață trăite fără tatăl său

Fără obligație, Răzvan Lucescu a salutat mii de oameni, strângându-le mâna și mulțumindu-le pentru condoleanțele exprimate.

În cele mai complicate zile ale ultimilor ani, Răzvan Lucescu arată de parcă a îmbătrânit câțiva ani, în doar câteva zile.

Privat de un somn odihnitor, în contextul zbuciumat, Răzvan Lucescu a rămas puternic pentru mama sa, în momentele în care întreaga țară a aruncat un ochi asupra ceremoniilor de onorare a omului Mircea Lucescu.

