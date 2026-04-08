În jurul orei 16:30, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, iar toți cei care doresc își pot lua rămas bun de la legendarul antrenor atât miercuri, până la 21:00, cât și joi, între orele 10:00 și 20:00.

Răzvan Lucescu, elogiat pentru "exemplul de decență" dat la ceremonia de la Arena Națională

Răzvan Lucescu este prezent la Arena Națională încă din jurul orei 16:00. Antrenorul lui PAOK, sosit de urgență în țară, duminică seară, a dat mâna cu absolut toți cei care au dorit să îi aducă un omagiu tatălui său, indiferent că a fost vorba de oameni din fotbal sau cetățeni obișnuiți.

Gestul lui Răzvan Lucescu a fost salutat și de Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, care a spus la Prima Sport: "Uite exemplu de decență! Mi se pare incredibil. Ce face Răzvan este moștenirea familiei, un gest extraordinar. Faptul că stă și dă mâna cu oricine a venit pentru a pune un omagiu acolo mi se pare un gest de un rafinament extrem".

Un bărbat i-a sărutat mâna lui Răzvan Lucescu

Pe parcursul ceremoniei de marți de la Arena Națională, multe persoane au fost surprinse cu lacrimi în ochi. În jurul orei 19:00, un bărbat care a venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu a trecut ulterior pe lângă Răzvan și i-a sărutat mâna.