România a învins-o pe Polonia în etapa a 5-a din UEFA Nations League, scor 2-1. Duelul s-a disputat pe Arena Națională, însă cel mai mare stadion al țării a primit un val de critici. Motivul? Starea gazonului mult sub așteptări.

Primăria Capitalei, prima reacție după ce Arena Națională a fost închisă din nou

În ultimii ani, Arena Națională a stârnit mai multe discuții. De fiecare dată, principalul reproș a fost adus gazonului sub așteptări. Deși s-au investit sume mari în schimbare și îngrijire, suprafața de joc a lăsat de multe ori de dorit.

În ciuda faptului că gazonul a fost înlocuit înainte de startul sezonului din SuperLiga, starea acestuia este una deplorabilă. În acest sens, Arena Națională a fost, din nou, închisă.

La câteva zile distanță, Primăria Municipiului București a ieșit cu un comunicat în care a explicat care este, de fapt, situația. Oficialii Capitalei au expus că nu este nicio „ciupercă misterioasă”, iar cei care se ocupă de îngrijirea stadionului au pornit deja primele demersuri.

PMB a transmis că situația a ajuns în acest punct din cauza numărului mare de meciuri disputate, dar și a precipitațiilor în cantități mari din luna noiembrie.

„NU are nicio „ciupercă misterioasă”, NU e „distrus”, NU trebuie schimbat. Are nevoie doar de o mică pauză, pentru îngrijire.

Numărul mare de meciuri și antrenamente de pe #ArenaNațională, în ultimele două luni, succedate la intervale scurte de timp, ploile abundente și temperaturile scăzute.

Acestea sunt cauzele care au dus la afectarea gazonului. Sunt explicațiile oferite de SPORT FIELDS, firma care se ocupă de suprafața de joc.

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI!?

Gazonul de pe Arena Națională a fost montat la începutul lunii septembrie.

Primul meci a fost pe 14 septembrie.

AU FOST DE 3 ORI MAI MULTE MECIURI

De atunci și până pe 14 noiembrie, au avut loc 11 evenimente: 9 meciuri și două antrenamente oficiale.

Ultimele partide s-au disputat la intervale de numai trei zile, iar antrenamentele și meciurile aferente au fost de pe o zi pe alta.

Cum e ideal?

Un meci la două săptămâni, adică două meciuri pe lună. Noi am avut triplu!

CONDIȚIILE METEO

Pe lângă folosirea intensă a terenului, ploile repetate din ultimele două săptămâni, temperaturile scăzute și umiditatea ridicată au încetinit creșterea ierbii și refacerea zonelor deteriorate de meciuri.

În perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, au căzut 83 de litri pe mp.

Optim ar fi fost 15, maximum 20 de litri pe mp. DE 5 ORI MAI MULT!

REGULI PENTRU UN GAZON OPTIM

2 meciuri pe lună

au fost 5-6

fără ploi abundente

au căzut 83 de litri de apă pe mp

CE FACEM ACUM, CE URMEAZĂ

Gazonul a fost supus unui stres puternic, dar își va reveni! Reprezentanții firmei care se ocupă de #gazon au cerut pauză totală până pe 5 decembrie.

Decizia nu este a noastră! Dar am avut discuții cu cei de la FRF și de la cluburie FCSB și Dinamo 1948 București. Cu toții au fost de acord cu perioada de repaus.

ASTFEL CĂ:

Din acest weekend, firma a început operațiunile de „scarificare” și aspirare a vegetației uscate

Azi a însămânțat;

Urmează operațiuni de aerare și fertilizare, de fotosinteză cu lumini artificiale.

Până pe 5 decembrie, semințele vor germina, iarba va crește și își va dezvolta rădăcinile pentru a fi rezistenta la joc.

Revenim cu declarațiile reprezentatului firmei care administrează gazonul”, s-a arătat în postarea oferită de PMB.