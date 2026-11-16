NEWS ALERT Gigi Becali și MM Stoica, dialog exploziv la TV: "E jignitor ce ai zis despre mine! Ca și cum aș fi o cârpă"

Gigi Becali și MM Stoica, dialog exploziv la TV: &quot;E jignitor ce ai zis despre mine! Ca și cum aș fi o cârpă&quot; Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali și Mihai Stoica au avut un dialog încins, luni seară, la TV. Fostul președintele al Consiliului de Administrație de la FCSB s-a arătat foarte deranjat de ultimele declarații făcute de patronul clubului.

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"MM e al nostru. Nu e de aruncat. O să vină înapoi, numai că o să vină smerit și pe alți cai. O să vină frumos, smerit, pe măgăruș. O să vină când o să ia Reghe campionatul. Acum, începe o nouă eră la FCSB. Chiar că era Becali! Nu făceam eu, dar acum vine era Becali. Tot voi decide eu, la milimetru!", a spus Gigi Becali, într-o conferință de presă luni, la prânz.

Mihai Stoica, revoltat după declarațiile lui Gigi Becali la adresa sa

Mihai Stoica a văzut declarațiile date de Gigi Becali și le-a catalogat drept jignitoare. Fostul oficial de la FCSB s-a arătat deranjat și de declarația lui Gigi Becali potrivit căreia nu a plecat, de fapt, de la FCSB.

"Dacă e să judec stricto sensu ce zice (n.r - Gigi Becali), e jignitor, bineînțeles. Și el uită că eu am plecat! La cum pune problema, e ca și cum m-ar fi dat afară și că lasă că o să mă întorc. Eu sunt vinovat și mi-am asumat. Am plecat pentru parcursul din ultima vreme, pentru jucătorii pe care i-am propus și pe care tot Gigi i-a adus, bineînțeles, că el plătește.

Dar dacă până acum hățurile au fost la mine, înseamnă că cea mai bună perioadă din ultima vreme e în era mea. Păi, altfel cum? Deci cel mai bun parcurs din istorie al unei echipe în Europa e al meu. Că altfel nu înțeleg.

Cu măgărușul e o chestie... e din Biblie. Împărații intrau pe cai, iar Iisus Hristos a intrat pe asin, un măgăruș. Tocmai pentru a-și demonstra smerenia.

Viitorul ne va spune ce se va întâmpla. Nu știm. Dar eu, la moment ăsta, am plecat ca să mă liniștesc. Nu știu cât va dura, dar nu am în cap să mă întorc pe măgăruș rapid. Mă deranjează. Văzusem doar un fragment din ce spusese, nu chestia asta că a plecat, dar e al nostru. M-aș bucura foarte mult să nu mai discute de mine. Pur și simplu am plecat pentru că nu era normal să stau dacă Cernat și Alin Stoica fuseseră dați afară.

(n.r - despre declarația dată de Reghecampf, potrivit căreia nu a plecat, de fapt, de la FCSB) N-am nicio idee și nici nu mă interesează. N-am purtat nicio discuție cu nimeni din club. Vorbesc doar cu Gigi pentru că mă sună el. Nu vreau să știu nimic din ce se întâmplă acolo pentru că nu mai e treaba mea", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ulterior, Gigi Becali a solicitat să intre în direct și să poarte un dialog. Omul de afaceri a susționut răspicat că nu își arogă meritele pentru performanețele clubului din perioada în care Mihai Stoica s-a aflat în conducere.

Dialogul dintre Gigi Becali și Mihai Stoica

Gigi Becali: Am vrut să intervin ca să confirm că toată perioada aia de glorie este a lui MM. 

Mihai Stoica: Dar nu e a mea... tu ai luat hotărârile. Tot a ta e. Hai să fim serioși

Gigi Becali: Mihai, perioada e a ta, da? Și spun serios asta. E a ta pentru că așa e. Tu ai fost priceput să faci ce ai făcut. Aaa, eram eu, dar tu ai condus, tu ai stat cu echipa zi și noapte în cantonament. Aia e a ta. Eu confirm că e a ta! Nu zic eu că e a mea. Făceam eu ceva acolo? D-aia și spun că ești al nostru, pentru perioada aia.

Mihai Stoica: Eu am înțeles pilda, n-am nicio problemă. Dar la modul ăsta?! Ai spus-o de parcă aș fi o cârpă. Că îl aducem noi, că ia Reghe campionatul și îl aducem. Nu mi se mai pare respect și prietenie. Nu e normal așa.

Gigi Becali: Pentru ce mândria asta?

Mihai Stoica: Contează!

Gigi Becali: Bine. Dacă spui că contează, trebuia să îmi spui - pentru că am vorbit azi - iar acum, dacă mă întreabă de tine, nu mai comentez.

Mihai Stoica: Ar fi foarte bine

Gigi Becali: De ce te superi? Am făcut o glumă.

Mihai Stoica: Mă supăr. Gluma aia am înțeles-o, dar mai departe nu am înțeles-o.

Gigi Becali: Da, se știe că ai plecat tu. N-am spus că m-am rugat de tine?

Mihai Stoica: Da, dar undeva se oprește logica. Lasă că vine el, că vine smerit, că îl aducem, că e al nostru. Nu e în regulă!

Gigi Becali: Bine, mă, gata. Dacă te-a deranjat, eu îți promit că, dacă te deranjează, când o să mă întrebe, nu o să mai zic.

Mihai Stoica: Dacă te-ai uitat, ai văzut ce ai spus exact. Dacă tu crezi că nu e înjositor, înseamnă că asta este, că e greșeala mea.

Gigi Becali: E jignitor că am zis că ești al nostru?

Mihai Stoica: Nu. E jignitor că ai zis că bineînțeles că îl aducem. Stai puțin!

Gigi Becali: Te aducem. Doar nu te lăsăm. Ești al nostru! O să stai puțin pe acolo, iar după te aducem înapoi. Nu te lăsăm așa. Tu, din cauză că ai plecat, probabil ai un mic stres. Zici că te liniștești, dar văd că tu nu te liniștești.

Mihai Stoica: Eram foarte liniștit dacă nu apăreau declarații de genul ăsta.

Gigi Becali: Bine, eu îți promit că nu mai dau niciun fel de declarație, da?

Mihai Stoica: Mulțumesc!

Gigi Becali: Nu mai fi supărat. Eu am sunat doar să confirm că perioada de glorie e a lui. Eu am scris scrisoare din pușcărie și am zis: 'MM și Reghe sunt frații mei. Ei fac'. Și atunci, normal că e perioada lui! Contestă cineva că aia e perioada lui? Am zis eu vreodată că e a mea? Dar și asta e a ta! Tu ai vrut să aduci antrenor din Norvegia. Păi, vezi? Eu vreau să aduc Szukala și Rusescu.

VIDEO Declarațiile făcute azi de Gigi Becali

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