"MM e al nostru. Nu e de aruncat. O să vină înapoi, numai că o să vină smerit și pe alți cai. O să vină frumos, smerit, pe măgăruș. O să vină când o să ia Reghe campionatul. Acum, începe o nouă eră la FCSB. Chiar că era Becali! Nu făceam eu, dar acum vine era Becali. Tot voi decide eu, la milimetru!", a spus Gigi Becali, într-o conferință de presă luni, la prânz.

Mihai Stoica, revoltat după declarațiile lui Gigi Becali la adresa sa

Mihai Stoica a văzut declarațiile date de Gigi Becali și le-a catalogat drept jignitoare. Fostul oficial de la FCSB s-a arătat deranjat și de declarația lui Gigi Becali potrivit căreia nu a plecat, de fapt, de la FCSB.

"Dacă e să judec stricto sensu ce zice (n.r - Gigi Becali), e jignitor, bineînțeles. Și el uită că eu am plecat! La cum pune problema, e ca și cum m-ar fi dat afară și că lasă că o să mă întorc. Eu sunt vinovat și mi-am asumat. Am plecat pentru parcursul din ultima vreme, pentru jucătorii pe care i-am propus și pe care tot Gigi i-a adus, bineînțeles, că el plătește.

Dar dacă până acum hățurile au fost la mine, înseamnă că cea mai bună perioadă din ultima vreme e în era mea. Păi, altfel cum? Deci cel mai bun parcurs din istorie al unei echipe în Europa e al meu. Că altfel nu înțeleg.

Cu măgărușul e o chestie... e din Biblie. Împărații intrau pe cai, iar Iisus Hristos a intrat pe asin, un măgăruș. Tocmai pentru a-și demonstra smerenia.

Viitorul ne va spune ce se va întâmpla. Nu știm. Dar eu, la moment ăsta, am plecat ca să mă liniștesc. Nu știu cât va dura, dar nu am în cap să mă întorc pe măgăruș rapid. Mă deranjează. Văzusem doar un fragment din ce spusese, nu chestia asta că a plecat, dar e al nostru. M-aș bucura foarte mult să nu mai discute de mine. Pur și simplu am plecat pentru că nu era normal să stau dacă Cernat și Alin Stoica fuseseră dați afară.

(n.r - despre declarația dată de Reghecampf, potrivit căreia nu a plecat, de fapt, de la FCSB) N-am nicio idee și nici nu mă interesează. N-am purtat nicio discuție cu nimeni din club. Vorbesc doar cu Gigi pentru că mă sună el. Nu vreau să știu nimic din ce se întâmplă acolo pentru că nu mai e treaba mea", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ulterior, Gigi Becali a solicitat să intre în direct și să poarte un dialog. Omul de afaceri a susționut răspicat că nu își arogă meritele pentru performanețele clubului din perioada în care Mihai Stoica s-a aflat în conducere.