La finalul partidei, Jan Urban, selecționerul Poloniei, a analizat cauzele înfrângerii naționalei sale.

Reacția lui Jan Urban după România - Polonia 2-1

Urban a caracterizat reprezentativa României drept o echipă cu voință puternică de a câștiga.

„Știam că avem o echipă mai bună. Prima repriză a fost un meci disputat, cu puține ocazii de gol aproape de poartă. Știam că adversarii noștri vor fi puternici în voința lor. Cu toate acestea, nu am fost mai prejos în ceea ce privește lupta și angajamentul. Terenul a fost dificil, dar a fost la fel pentru ambele echipe.

Am pierdut prea ușor; primul gol a fost o deviere a lui Kiwior. Portarul nu a avut nimic de spus. Comportamentul tinerilor noștri a fost inacceptabil la al doilea gol. Un jucător nu poate sta nemarcat la o fază fixă. Reacția după ce am primit al doilea gol a fost bună.

Mă gândesc la ce arată jucătorii noi, cine a jucat bine în toate meciurile. Mai avem meciul împotriva Suediei și vom avea o analiză completă a grupei de jucători pe care o putem alege pentru calificările Campionatului European. Există nume noi, iar uneori se plătește cu înfrângerea.

Urban: „Scopul nu era promovarea în Liga A”

În calificările Cupei Mondiale, am avut un grup de jucători care jucau constant pentru cluburile lor și erau într-o formă foarte bună. De atunci, nu am mai avut atât de mulți jucători în acea situație. Știam că la un moment dat trebuie să testăm jucătorii noi, să vedem cum evoluează tinerii noștri.

Oskar a făcut greșeli la debutul său de astăzi, dar a avut și câteva momente bune. A intrat foarte bine, apoi a fost prea încrezător și a pierdut de două ori mingea. A jucat foarte curajos, mergând în față. Cât despre Potulski, a făcut un meci bun. Regula și-a riscat sănătatea pe teren; a luptat și a încercat, dar a fost răsplătit pentru munca sa pe teren cu un gol. Acesta va fi un stimulent care îl va ajuta să progreseze.

Scopul nu era promovarea în Liga A. Am vrut să luptăm pentru locul doi. Nu s-a întâmplat asta, dar cu siguranță vom avea material din partea unor jucători care au șanse să rămână mai mult timp cu echipa noastră în viitorul apropiat”, a declarat Jan Urban, citat de sport.pl.

Caseta meciului

România (4-1-3-2): Hindrich - Raţiu (Moruţan 81'), Coubiş, Drăguşin, Eissat – T. Băluţă – Cicâldău (M. Ilie 81'), Ianis Hagi (M. Corbu 67'), V. Dragomir – Man (I. Stoica 73'), Fl. Coman (Bîrligea 67'). Selecționer: Gheorghe Hagi

Hindrich - Raţiu (Moruţan 81'), Coubiş, Drăguşin, Eissat – T. Băluţă – Cicâldău (M. Ilie 81'), Ianis Hagi (M. Corbu 67'), V. Dragomir – Man (I. Stoica 73'), Fl. Coman (Bîrligea 67'). Gheorghe Hagi Polonia (4-4-2): Dragowski – Cash (Pyrka 76'), Potulski, Kiwior, Kubiak – Reguła, Nowak (Zukowski 90+1'), Szymanski, Zalewski – Swiderski (Mazurek 70'), Lewandowski (Benedyczak 70'). Selecționer: Jan Urban

Dragowski – Cash (Pyrka 76'), Potulski, Kiwior, Kubiak – Reguła, Nowak (Zukowski 90+1'), Szymanski, Zalewski – Swiderski (Mazurek 70'), Lewandowski (Benedyczak 70'). Jan Urban Cartonaşe galbene: Drăguşin 2', T. Băluţă 49', I. Hagi 57', Raţiu 61' / Regula 34', Kiwior 51'

Drăguşin 2', T. Băluţă 49', I. Hagi 57', Raţiu 61' / Regula 34', Kiwior 51' Au marcat: Cicâldău 68', Man 72' / Regula 82'.

Cicâldău 68', Man 72' / Regula 82'. Arbitru: Sebastian Gishamer (Austria)

Tricolorii au obținut primele puncte în grupă, respectiv primele puncte pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer.

Suedia a câștigat grupa cu 13 puncte, fiind urmată de Bosnia (opt puncte), Polonia (patru puncte) şi România (trei puncte).