Lobonț și Pulhac au fost invitații lui Cristi Pintea la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1

Lobonț și Pulhac au fost invitații lui Cristi Pintea la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1

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Deși așteptările erau ridicate, Gică Hagi a avut parte de un start cu patru înfrângeri în Liga B din UEFA Nations League. În ciuda victoriei obținute în fața Poloniei, România are șanse mici să rateze barajul pentru retrogradare/menținere în urna a 3-a valorică din Liga Națiunilor.

Jucătorul care poate face diferența în Bosnia - România

Cu trei puncte acumulate în primele 5 runde, „tricolorii” ocupă ultima poziție în grupa 4 din Liga B a Ligii Națiunilor. În ultima etapă, elevii lui Gică Hagi vor da peste Bosnia.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 17 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Bogdan Lobonț și Cristi Pulhac.

Invitații lui Cristi Pintea au abordat și duelul dintre Bosnia și România. Întrebați despre cel care poate face diferența la Zenica, ambii au ajuns la un singur nume: Dennis Man.

Bogdan Lobonț l-a citat inclusiv pe Gigi Becali, specialistul VOYO susținând că Dennis Man este cel care poate „să care pianul” în partida din Liga Națiunilor.

Pulhac: „Noi ne dorim o națională care să nu aibă probleme la căratul pianului”.

Lobonț: „Totuși, trebuie să ai și persoane care îți cară pianul”.

Pulhac: „Dar nu așa mulți în echipă”.

Lobonț: „Cum spune și domnul Becali, să ai 11 oameni care îți cară pianul și să cânte clapele singure. Dennis Man poate fi unul care poate cânta la pian! Rațiu poate! Găsim”.