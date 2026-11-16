Într-o perioadă în care Gigi Becali a angajat mai multe persoane în cadrul clubului pentru a se ocupa de transferuri - inclusiv Lukasz Szukala și Raul Rusescu - Bogdan Apostu a acceptat și el să colaboreze cu FCSB, însă fără a avea vreo funcție oficială în cadrul clubului.

Bogdan Apostu propune un mijlocaș ofensiv "fabulos" la FCSB: "12 goluri și 10 assist-uri. Înțeleg că i-a plăcut și domnului Becali"

Agentul FIFA a avut deja o întâlnire cu Gigi Becali și spune că a propus un fotbalist "fabulos". Ar fi vorba de un mijlocaș ofensiv, în vârstă de 25 de ani, care este jucător de echipă națională și are statistici impresionante în acest sezon.

Apostu susține că și Becali ar fi rămas cu o impresie plăcută după ce l-a văzut pe jucătorul respectiv, astfel că există șanse ca FCSB să achite clauza de reziliere pentru a-l transfera.

"Noi am discutat despre o anumită zonă de transferuri. Eu mi-am spus părerea mea, dânsul pe a lui. Mai important e faptul că îi pot oferi niște jucători. Unul dintre ei e fabulos, un mijlocaș ofensiv cum România nu are în momentul ăsta.

E un număr 10, îi place să joace și în partea stânga. Are 12 goluri și 10 assist-uri în acest sezon într-un campionat cel puțin la fel de bun ca al României. E un jucător pe care orice echipă de nivel bun din Europa și l-ar dori în momentul ăsta.

El are o clauză de reziliere negociată cu clubul de care aparține încă de acum doi ani. El are 25 de ani, e jucător de echipă națională și a explodat în ultimul an și jumătate acest jucător. Există interes din mai multe locuri și doar așa se poate activa clauza. Eu am o relație apropiată cu agentul lui, iar acesta este motivul pentru care ar putea veni în România.

Aștept ca domnul Becali să se uite. Înțeleg că i-a plăcut și dânsului și celor din club. I l-am arătat azi. Szukala și Rusescu nu cred că au apucat să-l vadă. Din ce înțeleg, ei au fost numiți abia azi, însă s-au uitat ceilalți din club.

Eu consider că are suficient de multă experiență. E patronul echipei de 20 de ani, a investit multe milioane de euro și cred că are know-how-ul necesar pentru a-și da OK-ul final", a spus Bogdan Apostu, la Digisport, luni seară.

VIDEO Ce a spus Gigi Becali despre noua stretegie de la FCSB