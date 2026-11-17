Gigi Becali l-a ”retrogradat”, dar i-a propus o altă funcție în club. Oficialul a refuzat și a ales să demisioneze de la FCSB, mai ales că Alin Stoica și Florin Cernat, oamenii care i-a adus la echipă, au fost dați afară.

La câteva zile distanță după despărțirea de FCSB, MM Stoica a dezvăluit ce propunere i-a făcut lui Gigi Becali pentru postul de antrenor după ce Elias Charalambous a demisionat. Fostul manager general a vrut să aducă un antrenor tânăr din fotbalul nordic, cu un staff întreg, dar omul care decide totul la FCSB a apelat, în cele din urmă, la Mirel Rădoi.

Mihai Stoica a vrut să aducă un antrenor nordic la FCSB

Mihai Stoica a vrut să implementeze modelul nordic la FCSB, mai ales că, în ultima vreme, echipele din Norvegia au obținut performanțe din ce în ce mai importante în cupele europene.

„Când a plecat Charalambous, i-am zis 'Gigi, eu nu mai știu fotbal! Hai, ia un milion, nu mai aduce un jucător, să zicem, și hai să ne luăm un antrenor din Norvegia sau Danemarca, să vină cu staff-ul lui, să ne învețe fotbal'.

Unul de 35 de ani, portret-robot făceam eu, care să vină cu altceva. De ce Norvegia? Pentru că Bodo/Glimt a făcut performanțe inimaginabile cu un buget apropiat de bugetul nostru. Și de aia m-am gândit. Și pentru că Norvegia are două echipe acum în Champions League, drept dovadă.

Am zis așa, antrenor, cu antrenor secund, cu preparator, cu șef de academie, să ne învețe. Și după un an de zile o să învățăm și noi. Oamenii ăia sunt mult mai buni decât noi. Din moment ce pot face asta cu banii noștri, să bată și să elimine Interul. Că terenul e sintetic acasă contează prea puțin.

Ideea este că Norvegia la ora asta, cu Viking și Bodo/Glimt, joacă în Champions League. Și nu au bugete de 55-70 de milioane, cum au polonezii sau sârbii”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

MM Stoica nu a dus lipsă de oferte

În această perioadă, Mihai Stoica nu a dus lipsă de oferte. A primit deja două propuneri din partea unor cluburi din Superliga României, dar preferă să rămână în postura de analist TV.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.