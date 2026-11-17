Chiar dacă e vorba despre o perioadă de doar trei săptămâni, această decizie le va afecta pe Dinamo și FCSB. Echipa lui Gigi Becali are și varianta Ghencea, acolo unde a mai jucat când Arena Națională a fost indisponibilă, dar în cazul lui Dinamo lucrurile sunt mai delicate.

Arena ”Arcul de Triumf” va fi gazda unor meciuri de rugby, astfel că, pentru următorul meci din campionat, cu Petrolul, varianta va pica. Cel mai probabil, ”roș-albii” se vor muta, temporar, în afara Bucureștiului și iau în calcul variantele Slobozia și Voluntari.

Dinamo, așteptată la Slobozia: ”Suntem de acord să joace aici”

Sport.ro l-a contactat pe Ilie Lemnaru, președintele de la Unirea Slobozia, care spune că Dinamo este așteptată cu brațele deschise pe stadionul ialomițenilor, modernizat în urmă cu mai puțin de un an. Acum, decizia stă la mâna conducerii ”câinilor”.

„Noi nu avem nimic împotrivă. Nu depinde de noi, suntem de acord să joace aici. Cei de la Dinamo sunt cei care decid unde își joacă meciurile”, a spus Ilie Lemnaru, președintele de la Unirea Slobozia, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pentru Dinamo, înfrângerea cu FC Argeș (1-2) a fost a doua din acest sezon. Urmează primul meci din retur, pe teren propriu, cu cei de la Petrolul, iar apoi derby-ul cu Universitatea Craiova de pe ”Ion Oblemenco”.

Pe 7 decembrie, ”câinii” vor juca din nou pe teren propriu, cu Oțelul Galați, dar pentru acel meci există șansa ca varianta ”Arcul de Triumf” să redevină realizabilă.