Bogdan Apostu i-a propus lui Gigi Becali un decar "fabulos" la FCSB
Într-o intervenție la Digisport, Bogdan Apostu a anunțat startul unei colaborări cu FCSB din postura de agent, însă fără a avea vreo funcție oficială în cadrul clubului. Impresarul a trecut deja la treabă și i-a propus lui Gigi Becali un fotbalist pe care îl descrie "fabulos".
"Aștept ca domnul Becali să se uite. Înțeleg că i-a plăcut și dânsului și celor din club. I l-am arătat azi. Szukala și Rusescu nu cred că au apucat să-l vadă. Din ce înțeleg, ei au fost numiți abia azi, însă s-au uitat ceilalți din club", a spus agentul FIFA.
Apostu nu a oferit numele jucătorului, însă a oferit mai multe detalii:
- Are 25 de ani
- Număr 10, poate să joace și în flancul stâng
- 12 goluri și 10 pase decisive în acest sezon
- "Joacă într-un campionat cel puțin la fel de bun ca România"
- "E jucător de echipă națională"
- "Există interes din mai multe locuri pentru el"
Sirianul Ammar Ramadan, fotbalistul care se potrivește cu portretul făcut de Apostu
Pe baza informațiilor oferite de Bogdan Apostu, un fotbalist care se potrivește aproape perfect cu descrierea sa este Ammar Ramadan, un sirian care evoluează în Slovacia, la DAC Dunajska Streda.
Ramadan are 25 de ani, este internațional sirian, iar în acest sezon a marcat exact 12 goluri și a oferit 10 pase decisive în tricoul celor de la Dunajska Streda - liderul neînvins din campionatul Slovaciei.
Deși poartă tricoul cu numărul 10 în Slovacia, Ramadan, care măsoară 1,74m, evoluează în principal ca extremă stânga. Are contribuții la goluri în aproape fiecare etapă de campionat, iar Transfermarkt îl evaluează în prezent la 3 milioane de euro.
Ramadan s-a format la Juventus, iar în vară a fost ofertat de FC Copenhaga
Ramadan, care are 20 de meciuri jucate la naționala Siriei, a plecat încă de la vârsta de 14 ani din țara natală măcinată de război și a mers în Italia alături de familie. A fost legitimat prima dată la un club din Milano, Cimiano Calcio, iar ulterior a atras atenția mai multor cluburi importante și Juventus a obținut semnătura sa. La juniorii formației torineze, a fost coleg inclusiv cu Radu Drăgușin.
Fotbalistul sirian nu a apucat să ajungă la prima echipă a lui Juventus, iar în 2019 a ajuns la Ferencvaros, unde pe parcursul a trei ani și jumătate a evoluat în doar două partide oficiale la prima echipă. După împrumuturi la Soroksar FC și Spartak Trnava, în 2022 a ajuns la Dunajska Streda.
Aici, Ramadan a devenit rapid om de bază - a și fost adversarul lui FCSB la un duel din Conference League în august 2022 - iar sezon de sezon a avut statistici foarte bune. În ultimele trei stagiuni a avut 11 goluri și 7 pase decisive (2024/2025), 13 goluri și 4 pase decisive (2025/2026), 12 goluri și 10 pase decisive (2026/2027, stagiune în desfășurare).
În fereastra de mercato din vară, chiar cu câteva ore înaintea termenului limită, presa daneză a scris că FC Copenhaga a făcut o ofertă oficială pentru Ammar Ramadan, însă Dunajska Streda a refuzat-o, directorul executiv Jan van Daele fiind nemulțumit de termenii financiari.
"Confirm oferta, dar a fost foarte departe de ceea ce ne dorim noi. Ammar este unul dintre cei mai importanți jucători ai noștri și un fotbalist excepțional pentru campionatul Slovaciei. Suma oferită de FC Copenhaga nu reflectă valoarea jucătorului și a ambițiilor noastre", spunea oficialul de la Dunajska Streda, pentru Tipsbladet, fără a dezvălui suma oferită de clubul danez.
Ultimul contract semnat de Ramadan cu Dunajska Streda datează din septembrie 2025, când și-a prelungit înțelegerea până în iunie 2028.