Bogdan Apostu i-a propus lui Gigi Becali un decar "fabulos" la FCSB

Într-o intervenție la Digisport, Bogdan Apostu a anunțat startul unei colaborări cu FCSB din postura de agent, însă fără a avea vreo funcție oficială în cadrul clubului. Impresarul a trecut deja la treabă și i-a propus lui Gigi Becali un fotbalist pe care îl descrie "fabulos".

"Aștept ca domnul Becali să se uite. Înțeleg că i-a plăcut și dânsului și celor din club. I l-am arătat azi. Szukala și Rusescu nu cred că au apucat să-l vadă. Din ce înțeleg, ei au fost numiți abia azi, însă s-au uitat ceilalți din club", a spus agentul FIFA.

Apostu nu a oferit numele jucătorului, însă a oferit mai multe detalii:

Are 25 de ani

Număr 10, poate să joace și în flancul stâng

12 goluri și 10 pase decisive în acest sezon

"Joacă într-un campionat cel puțin la fel de bun ca România"

"E jucător de echipă națională"

"Există interes din mai multe locuri pentru el"

Sirianul Ammar Ramadan, fotbalistul care se potrivește cu portretul făcut de Apostu

Pe baza informațiilor oferite de Bogdan Apostu, un fotbalist care se potrivește aproape perfect cu descrierea sa este Ammar Ramadan, un sirian care evoluează în Slovacia, la DAC Dunajska Streda.

Ramadan are 25 de ani, este internațional sirian, iar în acest sezon a marcat exact 12 goluri și a oferit 10 pase decisive în tricoul celor de la Dunajska Streda - liderul neînvins din campionatul Slovaciei.

Deși poartă tricoul cu numărul 10 în Slovacia, Ramadan, care măsoară 1,74m, evoluează în principal ca extremă stânga. Are contribuții la goluri în aproape fiecare etapă de campionat, iar Transfermarkt îl evaluează în prezent la 3 milioane de euro.