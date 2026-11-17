Lobonț și Pulhac au fost invitații lui Cristi Pintea la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1

Lobonț și Pulhac au fost invitații lui Cristi Pintea la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1

A văzut fotbalistul propus la FCSB și a spus-o în direct: „Salariu de 800.000 de euro. Poate mai mult!”

A văzut fotbalistul propus la FCSB și a spus-o în direct: „Salariu de 800.000 de euro. Poate mai mult!”

Avertismentul lui Bogdan Lobonț după ultimele mutări făcute de FCSB: „Acest gând nu-mi dă pace”

Avertismentul lui Bogdan Lobonț după ultimele mutări făcute de FCSB: „Acest gând nu-mi dă pace”

700.000 de euro pentru transferul lui Boutoutaou la Craiova. Gigi Becali dezvăluie: "Am vorbit cu cineva, nu dau nume"

Gigi Becali și MM Stoica, dialog exploziv la TV: "E jignitor ce ai zis despre mine! Ca și cum aș fi o cârpă"

MM Stoica a dezvăluit ce antrenor a vrut să aducă la FCSB: ”Să ne învețe fotbal”

El e jucătorul "fabulos" propus de Apostu lui Gigi Becali? 3 milioane de euro și statistici impresionante

Acţionarul majoritar al FC Andorra, Gerard Pique, a criticat luni seara suspendarea portarului său, Jesús Owono, pentru că l-a lovit violent în timpul unui meci pe atacantul echipei Tenerife, Jesús de Miguel, care a decedat a doua zi.

Gerard Pique, reacție despre Jesus Owono, după decesul lui Jesus de Miguel:

Owono a fost sancţionat cu 12 meciuri de suspendare pentru comportament violent faţă de un adversar în timpul jocului, în conformitate cu regulamentul Federaţiei Spaniole de Fotbal.

Pe 2 noiembrie, după o ieşire foarte departe de poartă, Owono l-a lovit în aer pe Miguel în prelungirile meciului din etapa a 12-a a Diviziei a II-a spanioledintre Andorra şi Tenerife. Decesul lui Jesús de Miguel, survenit a doua zi, a provocat un val de emoţie în lumea fotbalului.

Într-un videoclip publicat luni seara târziu pe TikTok, fostul internaţional spaniol şi jucător al FC Barcelona, Gerard Piqué, care a devenit un lider influent în lumea fotbalului, a considerat că această sancţiune îl pune pe Owono „într-o situaţie nedreaptă”.

„Îl face pe Jesús responsabil pentru consecinţe care nu sunt din vina lui”, a afirmat Piqué în prima sa reacţie cu privire la acest caz. „Cred că pedeapsa ar trebui să vizeze fapta în sine, nu consecinţele”, a adăugat el.

Portarul din Guineea Ecuatorială, Owono, în vârstă de 25 de ani, a declarat că trece prin „cele mai grele zile” din viaţa sa după decesul lui Jesús de Miguel, pe care Gerard Piqué l-a calificat drept un „accident” pe care îl consideră „total inexplicabil”.

„Jesús va avea nevoie de mai mult de 12 meciuri pentru a fi din nou disponibil şi a juca. Nicio suspendare nu ni-l va aduce înapoi pe Demi”, a continuat Piqué, referindu-se la de Miguel prin porecla sa.

Surse poliţieneşti spaniole au indicat agenţiei AFP că a fost deschisă o anchetă privind decesul lui Jesús de Miguel, o procedură standard în cazul acestor decese.

news.ro