Dorit de FCSB și U Cluj, mijlocașul naționalei României ar fi ales oferta formației ardelene. Potrivit Cluj24.ro , Stanciu a fost în weekend la Cluj-Napoca, unde a discutat cu oficialii lui U Cluj și și-ar fi dat acordul pentru transfer.

Actuala înțelegere a mijlocașului cu Dalian Yingbo expiră în luna decembrie. Deși formația chineză și-a dorit prelungirea contractului, Stanciu ar fi ales să se întoarcă în România. Acesta a amânat decizia până la finalul campionatului din China, câștigat de echipa sa în ultima etapă.

Cifrele lui Nicolae Stanciu

Mijlocașul a evoluat de-a lungul carierei pentru Unirea Alba Iulia, FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și Dalian Yingbo.

La echipa națională a strâns 90 de selecții, 15 goluri și 9 pase decisive. Pentru FCSB a bifat 136 de meciuri, cu 33 de goluri și 24 de assisturi. Stanciu este cotat la 1,8 milioane de euro, conform Transfermarkt.