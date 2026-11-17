Radu Drăgușin a vorbit, într-un interviu pentru FRF TV, despre activitățile sale din afara terenului de fotbal. Apărătorul a povestit că își petrece timpul liber plimbându-se cu câinele, citind cărți de dezvoltare personală, jucând golf și gătind.

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Rețeta autentică pentru mâncarea preferată a lui Radu Drăgușin

Pentru prepararea a două porții după rețeta originală, fără smântână sau bacon, sunt necesare 200 de grame de spaghete, 120 de grame de guanciale (șuncă crud-uscată din gușa porcului) sau pancetta, două ouă întregi, un gălbenuș, pecorino sau parmezan, ulei de măsline, sare și piper negru.

Întâi se fierb pastele al dente, timp de aproximativ 8 minute, în apă cu sare (o linguriță la un litru de apă), fără ulei, așezând spaghetele în formă de „evantai”. În paralel, cubulețele de guanciale se prăjesc timp de 4-5 minute la foc mediu, într-o tigaie înaltă antiaderentă, în care s-au pus una-două linguri de ulei de măsline. Separat, într-un bol, cele două ouă întregi și gălbenușul se amestecă cu un tel fără a face spumă, după care se încorporează parmezanul ras sau pecorino și piperul negru proaspăt râșnit, fără a mai adăuga sare.

La final, spaghetele fierte se transferă direct în tigaia cu guanciale, se oprește focul și se amestecă totul cu ajutorul unor clești de bucătărie. Se toarnă apoi compoziția de ouă cu brânză, amestecând ușor, și se adaugă un polonic sau o ceașcă din apa în care au fiert pastele, pentru un plus de cremozitate.

Preparatul se servește cald, imediat după gătire, pus într-o farfurie adâncă, cu puțin parmezan sau pecorino ras pe deasupra și piper măcinat, alături de un pahar de vin alb.

România, obligată să câștige în Bosnia-Herțegovina

Revenind la fotbal, România joacă astăzi în Liga Națiunilor, iar Radu Drăgușin este așteptat să fie titular grație meciului foarte bun făcut în victoria cu Polonia. „Tricolorii” au câștigat cu 2-1 partida de pe Arena Națională, prin golurile marcate de Cicâldău (68') și Man (72'), respectiv Mazurek (82') pentru oaspeți, iar ultimul joc din grupă, contra Bosniei-Herțegovina, se dispută în această seară, marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica.