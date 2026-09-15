Capitala, prin Arena Naţională, a primit organizarea finalei Ligii Europa din 2028, iar primarul general Ciprian Ciucu consideră că acest lucru reprezintă ”un catalizator economic, turistic şi de imagine” pentru Bucureşti.

Ciucu a subliniat că se va întâlni cu preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, pentru a discuta despre ce trebuie făcut în continuare.

Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, reacție după ce Arena Națională a obținut găzduirea finalei Europa League

"Felicitări Federaţiei Române de Fotbal! În primăvară ne-am parteneriat pentru acestă candidatură. Foarte tare! Felicitări Federaţiei Române de Fotbal pentru acestă reuşită! În primăvară ne-am parteneriat cu FRF pentru acestă candidatură, am lucrat la dosar pe partea noastră de responsabilităţi şi ne-am asumat următoarele:

Punem la dispoziţie stadionul Arena Naţională;

Amenajăm sapaţiile/zone de interes pentru suporteri în oraş, locaţii care se vor stabili de comun acord cu Federaţia Română de Fotbal;

Asigurăm un plan de mobilitate şi management urban, în special pe traseul de la Aeroportul Internaţional Henri Coandă până la Stadionul Arena Naţională şi zonele amenajate pentru suporteri în oraş (da, vom fi închis cele mai multe dintre şantiere până atunci);

Ne-am asumat o serie de lucrări de reabilitare si modernizare a stadionului printre cele mai importante:

Lucrări de proiectare şi reparaţii la structură şi acoperiş, pentru care s-a semnat contractul de achiziţie publică în luna septembrie a acestui an;

Înlocuirea ecranelor LED ale tabelei de marcaj (videocub) care constau în furnizare, montare şi punere în funcţiune ecrane led şi platformă de management afişare conţinut aferente tabelei electronice, procedură de achiziţie publică care va fi iniţiată în perioada imediat următoare;

Lucrări de modernizare şi upgradarea echipamentelor şi sistemelor în ceea ce priveşte facilităţi precum broadcasting, transmisie TV şi media, zona vestiarelor şi a staff-urilor, zona băncilor de rezervă.

Deja am vorbit cu domnul Răzvan Burleanu şi l-am felicitat pentru acestă iniţiativă şi reuşită. Ne vom vedea în perioada următoare pentru a discuta în detaliu tot ceea ce avem de făcut pentru a folosi această oportunitate în beneficiul forbalului şi al oraşului nostru! Foarte, foarte tare! Este un catalizator economic, turistic şi de imagine pentru oraşul nostru", a transmis edilul Capitalei.

Orașele care vor găzdui următoarele finale din competițiile europene

Liga Campionilor

2027: Madrid (stabilită acum 2 ani)

2028: Munchen

2029: Barcelona

Europa League

2027: Frankfurt (stabilită acum 2 ani)

2028: BUCUREȘTI

2029: Belgrad

Conference League

2027: Istanbul (stabilită acum 2 ani)

2028: Torino

2029: Budapesta

Supercupa Europei