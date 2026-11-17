Cele mai afectate vor fi Dinamo și FCSB. Dacă echipa lui Gigi Becali are opțiunea Ghencea, unde a mai jucat și în trecut și unde, cel mai probabil, va fi primită și de această dată, în cazul lui Dinamo lucrurile sunt mai delicate.

”Câinii” au evoluat pe Arcul de Triumf atunci când Arena Națională a fost indisponibilă, doar că acum micuțul stadion de lângă Mănăstirea Cașin va găzdui mai multe meciuri de rugby, astfel că Dinamo va fi nevoită să se mute în provincie.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat deja că a purtat mai multe discuții în această perioadă. ”Câinii” s-au lovit de refuzul categoric al autorităților din Târgoviște, astfel că variantele rămân acum Slobozia sau Voluntari.

Andrei Nicolescu anunță ce variante are Dinamo, după ce Arena Națională s-a închis din nou

„Am început să dăm telefoane şi să ne interesăm cam ce opţiuni am avea, pentru că nu poţi să fii pus în faţa acestui fapt cu 6 zile înainte şi să stai cu mâinile în sân. La Târgovişte nu suntem doriţi, n-am fost primiţi, nici n-am apucat să discutăm detalii că am şi fost refuzaţi, pentru că programul lor nu permite aşa ceva. Nu are rost…

Chindia nu are meci, a fost un amical, mai joacă România U20 mâine, iar în weekend Chindia are în deplasare. Nu ar trebui să fie un impediment, dar este, ei spun că 3 meciuri într-o săptămână sunt prea multe pentru gazon. Pe Arc nu se poate, sunt 3 meciuri de rugby, ceea ce face suprafaţa de joc impracticabilă pentru fotbal vreo săptămână.

Am mai avut o situaţie când nu aveam unde să jucăm, acum 2-3 ani, am jucat pe Arc atunci, am beneficiat de înţelegerea lor, deşi gazonul nu a fost bun, dar nu am găsit sub nicio formă o soluţie în jurul Bucureştiului. Dinamo nu poate merge în Ghencea sau Giuleşti. Mai explorăm variante ca Slobozia şi Voluntari, poate primim ok-ul de acolo. Altfel e o deplasare, trebuie să te cazezi, să pierzi o zi şi aşa mai departe.

Pierdem şi mulţi bani, dar gaura cea mai mare e cea de imagine, pe care nu ştiu cine o decontează, eu cred că tot fotbalul românesc. E încă un exemplu că există foarte mult amatorism", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Pentru Dinamo, înfrângerea cu FC Argeș (1-2) a fost a doua din acest sezon. Urmează primul meci din retur, pe teren propriu, cu cei de la Petrolul, iar apoi derby-ul cu Universitatea Craiova de pe ”Ion Oblemenco”.

Nuno Campos o vede pe Craiova favorită la titlu

Nuno Campos (51 de de ani), antrenorul lui Dinamo, a fost întrebat în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro de favorita la titlu, iar portughezul nu a ezitat.

Tehnicianul ”instalat” în această vară la formația ”roș-albă” crede că cei de la Craiova pleacă din ”pole-position” pentru câștigarea unui nou titlu.

”Ei sunt favoriți, chiar și ei recunosc asta. E evident că sunt favoriți, ei sunt campioni, au luat Cupa, Supercupa și cu siguranță ei sunt favoriți”, a spus Nuno Campos, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.