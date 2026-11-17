Tricolorii vor juca, diseară (ora 21:45), ultima partidă din 2026, la Zenica.

Prin victoria cu Polonia de acasă, scor 2-1, România a mai șters un pic din imaginea catastrofală pe care și-a creat-o, după cele patru înfrângeri succesive din septembrie și octombrie. Dar consecințele acelor eșecuri rămân. Din păcate!

În primul rând, după ce am pierdut tot, în primele patru etape din Nations League, ne-am „betonat“ locul în urna a 3-a valorică, pentru tragerea la sorți a preliminariilor Euro 2028. Evenimentul va fi găzduit de Belfast, pe 6 decembrie. Și, indiferent de ce vom face, diseară, la Zenica, nu mai putem urca în urna a 2-a valorică. În plus, din cauza rezultatelor groaznice din primele patru etape, am pierdut varianta calificării, la Euro 2028, pe ruta barajelor Nations League. Ceea ce înseamnă că, dacă vrem să prindem turneul final de peste doi ani, trebuie să câștigăm grupa preliminară sau să fim printre cele mai bune opt naționale de pe locurile secunde.

Din păcate, nu aici se opresc consecințele înfrângerilor din septembrie și octombrie. Ele ne-au pus în fața unei scenarii neplăcute.

România riscă să aibă un program infernal, în preliminariile Euro 2028

În funcție de rezultatele din această seară, România își va afla clasarea finală în grupa din Nations League. Dacă vom învinge Bosnia, la Zenica, iar Polonia nu va câștiga, acasă, în fața Suediei, atunci vom urca pe locul 3 și vom rămâne în Liga B, fără să avem nevoie de baraj.

În schimb, dacă vom termina pe 4 în grupa de Nations League, primele noastre partide din 2027 vor fi cele din barajul de menținere / promovare cu o națională din Liga C (Belarus, Cipru, Insulele Feroe sau Estonia). Acest baraj ne va îngreuna programul din preliminariile Euro 2028!

Concret, play-off-ul Nations League va fi programat pentru 26-27 martie (tur) și 29-30 martie (retur). Ceea ce înseamnă că, la aceste date, nu vom putea juca în preliminariile Euro 2028, spre deosebire de naționalele care n-au ajuns la barajul de menținere / promovare. Drept urmare, UEFA ne va plasa într-o grupă de patru echipe, în preliminariile Euro 2028. Asta înseamnă că forul de la Nyon ne va înghesui meciurile de calificare, în perioada septembrie – noiembrie 2027.

Va fi un scenariu teribil, în condițiile în care vom fi nevoiți să jucăm primele patru etape din preliminarii, în decurs de 13 zile! Iată cum ar arăta programul nostru:

Prima etapă: 23-25 septembrie

*Etapa a 2-a: 26-28 septembrie

*Etapa a 3-a: 30 septembrie – 2 octombrie

*Etapa a 4-a: 3-5 octombrie

*Etapa a 5-a: 11-13 noiembrie

*Ultima etapă: 14-16 noiembrie