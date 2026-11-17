Astăzi, începând cu ora 16:00, Bogdan Lobonț și Cristian Pulhac sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live, care poate fi urmărită pe VOYO SPORT 1.

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, în intervalul 16:00 - 18:00, pe VOYO SPORT 1.

Bogdan Lobonț despre echipa națională

”Echipa națională se iubește și ar trebui să se iubească în continuare indiferent de rezultate, că e echipa noastră, a tuturor.

Indiferent de rezultatele pe care le are echipa națională, trebuie să o iubim cu toții!

Pentru că acești jucători care îmbracă tricoul echipei naționale sunt convins că dau tot ce au mai bun la fiecare meci pe care-l joacă. Vin cu dragoste, cu mândrie. E un privilegiu să îmbracă tricoul.

Știu ce înseamnă că am fost acolo 21 de ani”, a explicat Bogdan Lobonț la VoyoSport Live.