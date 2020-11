Tensiuni la procesul pentru palmaresul Stelei! Talpan a cerut ca Gheorghe Mustata sa fie dat afara din sala! Care este motivul

Luni a avut loc un nou termen in procesul dintre FCSB si CSA Steaua pentru palmares.

La Curtea de Apel au fost prezenti si Gheorghe Mustata, ca reprezentant al Asociatiei Salvati Steaua, dar si juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Florin Talpan.

Conform ProSport, Talpan s-a aratat foarte deranjat de prezenta in sala a liderului suporterilor FCSB-ului si a cerut de doua ori ca acesta sa fie scos afara. Prima data, juristul CSA a invocat faptul ca Mustata nu ar avea ce sa caute acolo pe motiv ca a fost la inchisoare, iar a doua oara a reclamat ca acesta nu respecta distantarea fizica impusa de pandemia de COVID-19.

Sursa citata noteaza ca Mustata nu a fost dat afara in cele din urma, in schimb acest lucru s-a intamplat cu un reprezentant al unui canal de YouTube al suporterilor, care nu era parte implicata in proces.

Prezent in sala, avocatul Asociatiei Salvati Steaua, Virgil Boglea, a declarat pentru Radio Sport 1 ca acesta este un proces istoric pentru Romania si a anuntat ca sectia de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua nu are personalitate juridica si, prin urmare, nu poate solicita palmaresul Stelei.

"Procesul asta e istoric pentru Romania, avand in vedere un brand atat de important ca Steaua Bucuresti! Domnul Colonel Talpan s-a opus cu vehementa interventiei noastre. In al doilea rand, prezentei domnului Mustata in sala de judecata. A formulat si o cerere de recuzare a doamnei judecator. Clubul Sportiv al Armatei s-a obisnuit sa invoce acea decizie din 2014, care se refera strict la marca inregistrata la OSIM in 2003. Acum s-a trezit cu o cerere de interventie din partea noastra. CSA are personalitate juridica, insa sectiile de fotbal, baschet etc nu au personalitate juridica pentru a solicita palmaresul pentru respectiva sectie.

Domnul Talpan a fost cu un insotitor in sala, iar eu am fost cu Mustata. Domnul Talpan voia cu orice pret sa evacueze pe toata lumea. Am discutat cu avocatii domnului Becali, sper sa ne sprijinim apararea si sa avem castig de cauza. Eu l-am salutat pe domnul Talpan cand am ajuns acolo, dar se pare ca salutul nu e acceptat de toata lumea. Nu mi-a raspuns la salut. Sau poate nu m-a auzit, desi eram la un metru jumatate de dumnealui", a spus Boglea sursei citate.

Procesul a fost amanat din nou, pentru 15 februarie 2021.