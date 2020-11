Talpan a cerut ca Mustata sa fie SCOS din sala in procesul de la Curtea de Apel! "Au fost motive aberante. A ras si judecatorul! A zis de distantare sociala!" Dezvaluiri din sala de judecata

Avocatul Armatei a avut viata grea in fata instantei in procesul de la Curtea de Apel.

Confruntat de liderul fanilor FCSB, Gheorghe Mustata, Talpan a cerut ca acesta sa fie scos din sala. Judecatorul a respins apelul lui Talpan.

FCSB a atacat la Curtea de Apel decizia ca palmaresul istoric al Stelei sa ajunga la CSA. Asociatia 'Salvati Steaua', creata de fanii FCSB, a introdus o cerere de interventie accesorie in acest dosar. Noul termen al procesului a fost stabilit pentru 15 februarie 2021.

"Domnul Talpan a cerut excluderea mea din sala pentru niste motive aberante, adica distantarea sociala. A spus ca nu avem voie sa stam mai multi in sala. Spre surpriza dumnealui, a fost evacuata din sala persoana cu care venise el! Nu avea nicio calitate procesuala si i-a fost respinsa solicitarea de a ma evacua din sala. Dupa care a inceput pe acolo sa spuna despre poze, am aratat ca nu am facut nicio poza.

Apoi s-a cerut din nou excluderea mea din sala. A inceput sa invoce tot felul de aberatii, ne-a bufnit rasul. Si Judecatorul a avut aceeasi reactie. A vazut ca nu are sanse, a cerut recuzarea judecatorului", a dezvaluit Mustata la Antena Sport.