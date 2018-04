"O sa fie circ! O sa-mi aduc prietenii la protest". Candidatul respins inaintea alegerilor FRF se revolta si ameninta cu judecata

Sorin Raducanu este singurul dintre cei cinci oameni care si-au depus candidaturile pentru sefia FRF care a fost respins.

Sorin Raducanu a fost respins de comisia de validare a candidaturilor pentru sefia FRF, pentru ca nu a avut adeziunea niciunui club. Acesta spune ca va contesta decizis si ameninta ca va recurge la un protest extrem.

"Sustin in continuare ca alegerile sunt ilegale. Sunt hotarari judecatoresti in care se spune: Comitetul Executiv al FRF nu este validat, adica nu poate lua decizii, deci cum sa convoace Adunarea Generala? Secretarul General ii numeste pe cei din comisii, deci comisia de validare a dosarelor candidatilor pentru postul de presedinte FRF nu e de fapt valida. Pai, daca Radu Visan numeste si el face parte dintr-o structura nerecunoscuta, cum poate numi comisiile?

Hai sa intram in normalitate! De ce a spus Lupescu cand si-a prezentat candidatura: Legalitate! Stia el ceva! Repet, daca e hotarare judecatoreasca definitiva, Comitetul Executiv nu exista. iar, cireasa de pe tort...e Auras Brasoveanu. E condamnat si nu are voie sa ocupe functii in federatii sau alte organizatii.



Trebuie sa depun contestatia pana marti la ora 13.00...dar nu am cele cinci adeziuni. Dar de ce a spus Burleanu ca e nevoie de cinci, cand pe vremea lui Mircea Sandu aveai nevoie doar de una? Bine, nici nu mai conteaza. Important e ca eu mi-am castigat calitatea de a-i contesta. Nu am frica, pot sa ma dea si-n judecata, o sa ma lupt cu ei pana la capat [...]

O sa fie circ in sala. Nu am voie inauntru, dar voi fi afara. O sa protesetez. Vin si cu cativa prieteni si o sa scriu cu creta pe asfalt in fata Federatiei ca alegerile sunt ilegale, ca sa stie toata lumea", a declarat Sorin Raducanu pentru ProSport.