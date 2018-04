CFR, cu 2 ANTRENORI din vara? Replica GENIALA a lui Dan Petrescu cand a fost intrebat despre venirea lui Edi Iordanescu :)

Dan Petrescu este decis sa continue la CFR Cluj si din sezonul urmator.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Tehnicianul in varsta de 50 de ani a declarat la conferinta de presa dinaintea meciului cu Astra ca a ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru prelungirea contractului, indiferent daca echipa va castiga sau nu titlul in acest an.

Dupa plecarea lui Edi Iordanescu de la Astra, echipa pe care CFR o intalneste in aceasta etapa, a aparut scenariul conform caruia fostul antrenor de la Giurgiu ar urma sa-i ia locul lui Petrescu la CFR.

Intrebat despre zvonurile conform carora Edi Iordanescu ar urma sa vina la CFR Cluj din vara, Dan Petrescu a avut un raspuns amuzant: "Daca CFR vrea sa aiba doi antrenori...".

CFR Cluj - Astra se va juca duminica, ora 20:45.