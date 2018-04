"Cel mai bun transfer, fara nicio discutie!" Cehii il lauda pe Stanciu dupa evolutia cu Slavia

Stanciu pare ca s-a integrat fara probleme la Sparta Praga.

Presa din Cehia il lauda pe roman dupa evolutiile avute in ultima perioada, dar si pe oficialii clubului care au insistat in iarna pentru transferul lui Stanciu.



”Cel mai bun jucator al primaverii? Fara nicio discutie, Nicolae Stanciu. Romanul a demonstrat ca Sparta nu s-a chinuit degeaba sa il transfere. A avut o evolutie senzationala contra Slaviei Praga. Chiar si asa, conducerea clubului asteapta si mai mult spectacol de la Stanciu”, scriu jurnalistii cehi cei de la isport.blesk.cz.

Transferat in iarna pentru o suma record pentru campionatul ceh, mijlocasul roman in varsta de 24 de ani a marcat patru goluri in cele 6 partide jucate pentru Sparta Praga.