Visul de a juca pentru Suedia la Mondial este compromis! Decizia care i-a SPULBERAT toate sperantele lui Zlatan: anuntul facut de FIFA

Zlatan Ibrahimovic a devenit copropietar al unei case de pariuri.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Zlatan Ibrahimovic s-a retras in 2016 de la nationala Suediei, insa la inceputul lui 2018 vorbea de o eventuala revenire la nationala mare. Suedia a reusit sa o elimine pe Italia la baraj si s-a calificat la Campionatul Mondial ce va avea loc in aceasta vara in Rusia.

Totusi, daca ar fi convocat, acesta risca sa fie interzis de FIFA, deoarece suedezul a anuntat ca a devenit copropietar si ambasador al unei case de pariuri din Suedia.

Acest parteneriat incalca regulile FIFA care spun ca: "Un jucator de fotbal are interzis sa ia parte, direct sau indirect, la pariuri, jocuri de noroc, loterii sau evenimente similare conectate cu meciurile de fotbal. Are interzis sa detina actiuni, activ sau pasiv, in companii care participă la asemenea tranzactii"