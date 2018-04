Petrescu il ironizeaza pe MM Stoica: "Da, m-am inteles! Din cate stiu, CFR nu e in China!" Ce spune despre negocierile cu Steaua

CFR Cluj a pierdut locul 1, la golaveraj, in fata Stelei. Ambele echipe au cate 35 de puncte.

Pentru ardeleni urmeaza partida cu Astra, insa Dan Petrescu afirma ca nu resimte presiunea. "Presiunea e la Steaua", a afirmat antrenorul CFR-ului facand referire ca pentru echipa lui Becali ar fi al treilea sezon consecutiv in care ar rata obiectivul daca nu va castiga nici acum.

Mihai Stoica a afirmat ca Dan Petrescu s-ar fi aflat in negocieri cu Steaua in 2005 si ca de la finalul acestui sezon va pleca in China. Antrenorul ardelenilor dezminte ambele ipoteze si spune ca s-a inteles cu CFR Cluj pentru prelungirea contractului.

"Da, asa e, m-am inteles. Nu am semnat, dar ne-am inteles. Din cate stiu, CFR e in Romania, nu in China. Acel domn (n.red. Mihai Stocia) face declaratii doar ca sa ne destabilizeze. Am devenit imun la ce spune el. Nu e adevarat ca am fost sa discut cu Gigi Becali. Presiunea e pe Steaua, nu pe noi. Sunt disperati ca nu au mai luat titlul de 2 ani", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.