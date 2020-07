SCANDAL URIAS! Mircea Lucescu este tinta unor acuze grave: “Daca esti intre SECURISTI, tu ce esti?”

Un fost candidat la presedintia FRF l-a desfiintat pe Mircea Lucescu!

Sorin Raducanu a candidat pentru sefia FRF in 2014, insa n-a avut nicio sansa in fata lui Razvan Burleanu si n-a patruns nici macar in turul II, unde actualul presedinte l-a infruntat pe Vasile Avram. Fostul fotbalist a pornit acum un conflict cu Mircea Lucescu, pe care il acuza ca ar fi fost in mijlocul unor tentative de blaturi si a avut legaturi stranse cu securitatea.

“Pe banca la Dinamo erau Lucescu, Ilie, un securist, Costica Anghelache, securistul, Onoriu, adica Mircea Lucescu caruia eu i-am dat porecla asta, si inca unul caruia nu ii mai stiu numele. Ce spune poza asta? Daca esti intre securisti, tu ce esti? A spus si Cornel Dinu asta acum cativa ani.

Hai sa spunem cine e Lucescu. In 1988 sau 1989 joaca Sportul cu Dinamo, in Regie. Eram la Sportul. Dinamo avea nevoie de victorie, erau turbati. Ilie securistul a venit la usa de la vestiar si mi-a zis “Ai grija cum joci azi. Daca faci vreo belea, iti bagam aspiratorul in casa”. Am pierdut cu 2-1, dar cand mai erau 15 minute de joc am prins un rist interior in bara. Inca sunt suparat ca n-am dat gol. Lucescu s-a prins ca a vrut sa dau gol, dar nu ma interesa pe mine Onoriu. Ce antrenor esti tu? Daca esti valoare, nu umbla cu Jean Padureanu, cu toti puscariasii. Joaca pe bune”, a spus Sorin Raducanu pentru GSP.

In varsta de 57 de ani, Sorin Raducanu a jucat pentru Dinamo intre 1984 si 1986, dar si intre 1990 si 1991.