Juventus este salvarea: jucatorul care traieste un COSMAR la Barcelona foarte aproape sa plece in vara."Mi-e rusine sa mai ies din casa"

Juventus il vrea pe Andre Gomes.

Umiliti de Real Madrid pe teren propriu cu scorul de 3-0 si cu sanse minime de calificare in semifinalele Ligii Campionilor, Juventus se gandeste deja la sezonul urmator si vrea sa faca o campanie de transferuri spectaculoasa.

Campionii ultimelor sezoane in Italia si-au manifestat interesul pentru Martial, Griezmann si mai nou pentru mijlocasul Barcelonei, Andre Gomes.

Ziaristii de la O Jogo scriu ca este principalul obiectiv pentru Allegri e aducerea portughezului. "Andre, obiectivul prioritar al lui Allegri. In plus, jucatorul a cerut sa plece de la Barcelona".

Andre Gomes a fost cumparat de Barcelona in 2016 de la Valencia cu suma de 35 de milioane de euro, insa nu s-a adaptat la jocul catalanilor si doreste sa plece. In acest sezon a fost titular doar de 4 ori si nu a marcat niciun gol pentru Barca. Recent, intr-un interviu acordat ziaristilor de la Marca, mijlocasul in varsta de 24 de ani a spus:

"Oamenii se uita la mine pe strada si mi se face rusine. Prietenii imi spun ca practic merg cu frana de mana trasa. Sunt foarte frustrat si in loc sa scot toate aceste sentimente afara le tin in mine si nu vreau sa deranjez pe nimeni. Ma gandesc doar la lucrurile rele, sunt mereu încordat. Asta se intampla chiar daca am parte de tot suportul din partea colegilor" , a spus Andre Gomes.