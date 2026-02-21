Fostul fotbalist al lui FCSB a identificat echipa din Superliga, care seamănă cu formația antrenată de Laurențiu Reghecampf în perioada 2012 - 2014.

Cristi Tănase surprins de echipa din Superliga: „Nu are cum să piardă!”

Fotbalistul retras în 2022 de la FC Argeș a analizat lupta la titlul din România și e de părere că Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă.

Cristi Tănase a fost surprins de jocul prestat de echipa lui Filipe Coelho și a asemănat evoluțiile oltenilor cu cele pe care le avea FCSB în perioada Laurențiu Reghecampf.

„Sincer, Craiova mi-a lăsat o impresie foarte bună. Parcă eram noi când jucam pe timpul acela. Puternici, ambițioși, cu o bancă foarte bună. Te uiți la meciuri și te gândești că nu au cum să piardă. Chiar și când joacă prost, tot câștigă. Dueluri individuale câștigate, aproape cum eram noi.

Lipsește x, intră z și nu se vede diferența. Toți jucătorii zici că sunt la fel. Îi simt foarte puternici. Ok, poate o să mai calce strâmb un meci, două, dar nici celelalte nu pot merge perfect până la final”, a declarat Cristi Tănase, potrivit digisport.ro.

Universitatea Craiova este liderul campionatului cu 53 de puncte în 27 de meciuri și se află are un punct peste urmăritoarea Dinamo.

Oltenii o întâlnesc pe Unirea Slobozia în etapa 28 din Superliga, care va avea loc duminică, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Șase trofee a câștigat Cristian Tănase în carieră, toate cu FCSB: trei titluri, două cupe și o supercupă.

41 de meciuri și șase goluri are pentreu națională. CS Miovenim TH Tedam Sivasspor, Karabukspor, Eskisehirspor, Giresunspor și Academica Clinceni sunt echipele din cariera actualului fotbalist de la FC Argeș.