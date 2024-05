"Câinii" ocupă penultimul loc în play-out (retrogradabil) și au nevoie de o victorie cu U Cluj pentru a putea forța o salvare de la retrogradare în ultima etapă, cu UTA Arad.

"Am avut ocaziile noastre, dar nu trebuie să mai vorbim de erori, ne concentrăm pe meciul următor de la Cluj. De când am venit aici, am fost deschis cu fanii, am respectat mereu și am arătat asta, că am respectat pasiunea, tot ce au oferit clubului. Câțiva fani au fost la Săftica, ne-au oferit sprijinul lor și asta apreciem cu toții. Nu am nicio problemă să vorbim cu fanii, ei sunt parte a clubului nostru. Emoțiile sunt la cote ridicate după meci, suntem supărați cu toții, eu eram cel mai supărat, imediat după meci e greu de discutat. Am venit aici să dau tot ce am mai bun, a fost greu de la început și îmi fac meseria cum știu mai bine.

Înainte de meciul cu Voluntari, totul era în mâinile noastre, acum trebuie să așteptăm și alte rezultate și noi avem meciuri grele la orizont. Trebuie să jucăm la nivel maxim, nu spun că nu și-au dorit jucătorii, dar anumite erori ne-au costat și de aceea suntem în situația asta, nu mai avem marja de eroare, trebuie să atacăm toate punctele", a spus Zeljko Kopic la conferința de presă dinaintea meciului cu Universitatea Cluj.

Kopic este de părere că Abdallah a primit o pedeapsă prea mare pentru faultul comis asupra lui Romario Benzar, în meciul cu FC Botoșani, scor 1-2: "A fost suspendat 6 etape, mi se pare prea mult, a fost contact, nu știu dacă au fost situații similare în care federația a luat o astfel de măsură. Edgar Ie este absent, Astrit Selmani este și el indisponibil, s-a accidentat ieri și nu va fi pregătit pentru ultimele două meciuri.

Toată lumea știe că este o situație grea, toată lumea se gândește la sine, pentru jucători nu este o situație grea, vreau să cred că toți jucătorii sunt profesioniști, înțeleg ce înseamnă acest club și mâine vor fi la nivelul dorit".

Kopic lasă de înțeles că vrea să continue la Dinamo

Despre viitorul său, Kopic a spus: "Nu e momentul să vorbim de viitorul, focusul e pe meciul următor, personal iubesc clubul, îmi place și dau tot ce am pentru Dinamo. Uneori e bine, alteori nu, dar așa simt acum".

Antrenorul croat al lui Dinamo este încrezător că jucătorii care vor veni de pe bancă la meciul cu U Cluj vor da totul pentru ca echipa să câștige: "Echipa mea e formată din 27 de jucători, pe unii îi folosesc mai mult, pe alții mai puțin, în unele meciuri nu am primit tot ce am vrut de la rezerve, dar asta analizăm ,discutăm zi de zi și când încerc să le explic că fiecare minut contează, e important, chiar dacă ești titular sau rezervă, trebuie să dai totul".

Universitatea Cluj - Dinamo, duel în etapa cu numărul opt din play-out-ul Superligii, programat sâmbătă, de la ora 20:00, pe Cluj Arena.