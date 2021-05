"Am jucat la cele mai mari cluburi din tara!" Ce spune Gnohere despre perioada petrecuta in Romania! Fostul jucator de la FCSB a retrogradat in liga 2 belgiana

Harlem Gnohere ramane liber de contract la finalul acestui sezon.

Fostul jucator de la FCSB si Dinamo a retrogradat in a doua liga a Belgiei cu Mouscron si vrea sa plece de la echipa.

Potrivit jurnalistilor belgieni, citati de Eurosport, Gnohere nu isi va gasi prea usor un nou contract, avand acum peste 90 de kilograme. In acest sezon, fotbalistul, care a avut si in trecut probleme cu greutatea, a inscris doar doua goluri in Belgia.

Francezul in varsta de 33 de ani a vorbit pentru Onzemondial despre perioada petrecuta in Romania si a recunoscut ca si-ar fi dorit sa ajunga sa joace pentru echipa nationala.

"Am jucat cinci ani in Romania. Am jucat la cele mai mari cluburi din Romania, am fost chiar aproape sa fiu selectionat pentru nationala Romaniei. Nu am luat cetatenia, dar selectionerul de atunci mi-a spus ca pot fi eligibil. Mi-a incalzit inima, voiam sa joc pentru Romania. Cand vezi ca tara in care esti se gandeste la tine pentru echipa nationala, este extraordinar.

Sincer, da, am vrut sa joc pentru nationala Romaniei. Cand esti primit undeva cum am fost eu... Cand ieseam in oras cu sotia si copiii, eram primiti ca si cum am fi fost romani", a spus Harlem Gnohere, intr-un interviu pentru Onzemondial.