Tragerea la sorti a gazdelor din barajul de promovare in Liga 2, LIVE de la ora 14:00 | Care sunt echipele deja calificate la baraj 

Tragerea la sorti a meciurilor din barajul de promovare in Liga 2 este LIVE VIDEO de la ora 14:00.

FRF va stabili astazi, in urma unei trageri la sorti, programul meciurilor din barajul de promovare in Liga 2, respectiv ordinea disputarii celor doua manse ale fiecarei etape de baraj.

Cele 20 de echipe care vor ocupa primele doua locuri in grupele din Liga 3 se vor duela in 10 meciuri in dubla mansa, programate in perioada 8-15 mai. Invingatoarele celor 10 dueluri se vor infrunta ulterior in etapa a doua a barajului, care se disputa intre 22-29 mai, in sistem tur-retur, cele 5 castigatoare urmand a obtine promovarea in Liga 2.

Pana in acest moment, dupa 16 etape, se cunosc 12 dintre cele 20 de echipe care vor juca in barajul de promovare. Este vorba despre CS Afumati si Mostistea Ulmu (Seria 3), CSA Steaua si FCSB 2 (Seria 4), CSM Corona Brasov (Seria 5), Viitorul Selimbar si Magura Cisnadie (Seria 7), Crisul Chisineu Cris si Soimii Lipova (Seria 8), Unirea Dej si CSO Cugir (Seria 9) si Minaur (Seria 10).

Dintre acestea, Corona Brasov si Viitorul Selimbar vor intra la baraj de pe locul 1, iar Magura Cisnadie de pe locul 2, in cazul celorlalte echipe pozitiile putand sa mai sufere modificari pana la finalul sezonului regulat.

Meciurile din barajul de promovare in Liga 2 se vor juca in sistem incrucisat. Astfel, de exemplu, echipa de pe locul 1 din Seria 1 va infrunta formatia de pe pozitia a doua din Seria 2, iar ocupanta locului 2 in Seria 1 va juca impotriva liderului din Seria 2.