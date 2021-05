EXCLUSIV | "Vom insista la domnul Becali sa nu le permita intrarea in Liga 2!" Mustata vrea ca FCSB 2 sa o blocheze pe Steaua, desi Becali a spus ca nu mai trimite jucatori de la prima echipa

FCSB 2 o va intalni pe 16 mai pe CS Afumati pentru meciul retur din semifinalele barajului de retrogradare.

Gheorghe Mustata, liderul galeriei lui FCSB a vorbit dupa ce Gigi Becali a anuntat ca nu ii va mai trimite pe Dragos Nedelcu, Razvan Oaida si Alexandru Buziuc la echipa secunda.

"Vom insista la domnul Becali sa nu le permita intrarea in Liga 2. Poate cine stie, creste bugetul statului, nu stiu daca mi se pare corect ca in trecut sa se investeasca 5-6 milioane de euro si cine isi permite acum sa dea 3.6 milioane de euro din prima sa foloseasca sigla luata de la noi", a spus Gheorghe Mustata in direct la PRO X.

FCSB 2 i-a invins cu scorul de 1-0 pe CS Afumati, iar Steaua Bucuresti s-a impus cu scorul de 2-0 contra celor de la Mostistea Ulmu, in meciurile tur. Invingatoare dintre FCSB 2 si CS Afumati o va intalni pe castigatoarea dintre Steaua Bucuresti si Mostistea Ulmu.

"A fost cat am putut sa fac. Acum nu mai, am vrut sa facem si mergem mai departe, dar de exemplu Nedelcu, Oaida, Buziuc nu vor mai fi. Era un fel de revelatie, un fel de distractie, joaca. Ei vor fi opriti si de lege, si de bani, si de legile sportului. Sigla trebuie licentiata, nu poate nimeni sa ia CSA-ul privat, decat sa faca asociatie si tot privat.

Pe mine nu ma intereseaza, e adevarat, mergem pana la capat, dar nu mai risc. Oaida, aseara mi-a placut de el cand l-am bagat, deja si-a revenit. Nu pot sa il bag pe Vina in locul lui Oaida. Sa ma ierte, dar daca ne distram pe teren, iti da pasa Olaru, dupa ii da inapoi, ce facem, miuta?! Daca esti mijlocas, du-te, ba, cu mingea, urca, lupta-te, cum a facut Oaida. Nu mai pot sa il las la a doua echipa", a spus Gigi Becali la PRO X.

