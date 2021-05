Mostistea Ulmu - Steaua, LIVE de la ora 11:30 | Primul meci din barajul de promovare in Liga 2! Echipa de start a lui Oprita

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din barajul de promovare in Liga 2 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

MOSTISTEA ULMU - STEAUA

Echipele de start:

Steaua debuteaza astazi in barajul de promovare in Liga 2. In meciul tur din prima etapa a barajului, ros-albastrii vor infrunta Mostistea Ulmu in deplasare, returul fiind programat weekend-ul viitor la Bucuresti.

Echipa din Calarasi a terminat pe locul doi in Seria 3, iar Steaua a castigat Seria 4, fiind neinvinsa si inregistrand 15 victorii si trei remize.

Daca vor trece de echipa din Calarasi, stelistii o vor infrunta in a doua etapa a barajului pe invingatoarea dintre FCSB 2 si CS Afumati, duel in care jucatorii lui Gigi Becali debuteaza duminica, de la ora 11:45, in deplasare.

Partidele decisive pentru promovarea in Liga 2 sunt programate in perioada 22-29 mai.