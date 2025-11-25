Pe 26 martie, tricolorii lui Mircea Lucescu se vor duela cu turcii în deplasare. Dacă naționala va reuși să se impună în fața acestora, atunci prima reprezentativa va înfrunta câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo pe 31 martie.



Dănuț Lupu a dat verdictul după ce România a picat cu Turcia la baraj: ”Mai bine cădeam cu ei”



Dănuț Lupu, fost internațional român, consideră că Italia sau Danemarca erau adversare mult mai accesibile pentru selecționata lui Mircea Lucescu. Totuși, Lupu crede că România va trece de putem trece de naționala lui Vincenzo Montella.



”Mai bine cădeam cu Italia sau Danemarca. Eu cred că aveam o șansă în plus cu italienii. Turcii nu au vrut cu noi, noi nu am vrut cu turcii și uite că au fost bilele calde și am picat cu ei.



Eu cred totuși că vom reuși să trecem de Turcia”, a spus Dănuț Lupu pentru Pro TV și Sport.ro.



UEFA a anunțat ora meciului Turcia - România

Conform planificării apărute pe site-ul oficial UEFA, meciul din semifinala barajului pentru Mondial dintre Turcia și România este programat începând cu ora 19:00.



Este singurul meci care se va disputa la această oră, celelalte șapte semifinale fiind programate de la 21:45.



Turcii au anunțat că Federația de Fotbal din Țara Semilunii ia în considerare ca meciul cu România să se joace pe terenul celor de la Galatasaray, arenă cu o capacitate de 53,978 de locuri.

