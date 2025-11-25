După 17 etape, formația dirijată de Elias Charalambous a bifat 21 de puncte. Cinci victorii, șase rezultate de egalitate și șase eșecuri a înregistrat campioana en-titre a României.



În ultima etapă, FCSB a remizat acasă cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.



Dănuț Lupu, fără milă: ”Nici ce face Gigi Becali nu e bine! L-a făcut Messi și acum...”



Dănuț Lupu, fost internațional român, a explicat că ieșirile lui Gigi Becali în spațiul public ”umflând” jucătorii nu sunt benefice pentru gruparea roș-albastră.



Lupu l-a dat drept exemplu pe Cisotti, despre care consideră că s-a delăsat după declarațiile lui Gigi Becali în care a fost lăudat excesiv.



”La cum joacă ar cam trebui să aducă bani de acasă unii. Nici ce face Gigi, iarăși, nu e un lucru normal. L-a făcut pe Cisotti Messi și acum....”, a spus Dănuț Lupu într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.



Cisotti, cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, a ajuns la FCSB în ianuarie 2025 și mai are contract cu gruparea roș-albastră până la finalul actualei stagiuni.



Pentru FCSB urmează meciul cu Steaua Roșie Belgrad din etapa #5 în faza principală a competiției UEFA Europa League. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

