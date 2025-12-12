Moment de sinceritate al lui Robert Ilyes: „Extraordinar”

Moment de sinceritate al lui Robert Ilyes: &bdquo;Extraordinar&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj s-a impus în fața lui Csikszereda, scor 3-1, într-un meci din etapa a 20-a din Superliga.

TAGS:
CFR ClujSuperligaCsikszereda
Din articol

CFR Cluj a deschis scorul în minutul șase prin Cordea, care a trimis un șut superb din afara careului.

Același jucător a reușit hattrick-ul, în urma golurilor din minutele 46 și 90+6. Golul lui Ciskszereda a fost reușit de Bodo.

Robert Ilyes, dezamăgit de greșelile echipei sale, dar mulțumit de locul în clasament

Robert Ilyes a recunoscut că este supărat în urma greșelilor individuale din apărarea echipei sale, dar antrenorul lui Csikszereda este mulțumit de locul în clasamentul Superligii.

„Dacă luăm în considerare cum am luat primul gol și penalty-ul, care sunt greșeli individuale, deci pot să zic că am făcut trei puncte cadiu în seara asta.

Eu până la urmă sunt mulțumit de jocul echipei, pentru că nu prea am dat spații tot ce au marcat au marcat pe greșeli. Păcat pentru că în repriza a doua am început iar cu un cadou, niciodată nu începi cu fundașul dreapta de la centru, pentru că l-am pus pe Cordea într-o situație de marca.

În seara asta am avut juniori din academie pe bancă, dar nu pot să comentez. Și eu îmi doresc să lucrez cu jucători de calitate, așa cum a avut astăzi CFR Cluj, dar este o situație despre care eu nu pot să vorbesc, rămâne de văzut ce hotărăște conducerea pentru că eu mai am contract până în vară. 

Campionatul din play-out o să fie un alt campionat, dacă nu o să luăm decizii bune pentru club, dacă nu, asta e, o să mergem pe aceeași filozofie.

Craiova este o echipă foarte bună, nu mai spus despre publicul de acolo, ei joacă cel mai bun fotbal din campionatul nostru, chiar mi-a părut rău că au pierdut acel meci, pentru că au făcut niște rezultate bune. Trebuie să fim foarte puternici ca să rezistăm în Bănie.

Locul pe care ne aflăm acum (n.r. în clsament) este extraordinar, acesta este adevărul.”, a spus Robert Ilyeș.

În urma acestei victorii, CFR Cluj se află pe locul 11 în Superliga, în timp ce Csikszereda rămâne pe 14.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Alin Fică i-a făcut caracterizarea lui Daniel Pancu după CFR Cluj - Csikszereda 3-1
Alin Fică i-a făcut caracterizarea lui Daniel Pancu după CFR Cluj - Csikszereda 3-1
Triplă spectaculoasă pentru Andrei Cordea &icirc;n CFR Cluj - Csikszereda! Locul ocupat &icirc;n clasamentul golgheterilor din Superligă. Update
Triplă spectaculoasă pentru Andrei Cordea în CFR Cluj - Csikszereda! Locul ocupat în clasamentul golgheterilor din Superligă. Update
Mario Camora, declarație &icirc;n forță după CFR Cluj - Csikszereda: &rdquo;Riscăm tot de acum!&rdquo;
Mario Camora, declarație în forță după CFR Cluj - Csikszereda: ”Riscăm tot de acum!”
ULTIMELE STIRI
Ce a pierdut FCSB! Compagno, &icirc;ncă o performanță fantastică! C&acirc;t valorează acum fostul star al roș-albaștrilor
Ce a pierdut FCSB! Compagno, încă o performanță fantastică! Cât valorează acum fostul star al roș-albaștrilor
Fetele au făcut show: s-a stabilit finala Mondialului de handbal
Fetele au făcut show: s-a stabilit finala Mondialului de handbal
Angers - Nantes 4-1, pe VOYO! Spectacol &icirc;n deschiderea etapei a 16-a din Ligue 1
Angers - Nantes 4-1, pe VOYO! Spectacol în deschiderea etapei a 16-a din Ligue 1
&bdquo;Cine spune că e ușor?&rdquo; Daniel Pancu a obținut o victorie mare, dar nu s-a abținut
„Cine spune că e ușor?” Daniel Pancu a obținut o victorie mare, dar nu s-a abținut
Reacția lui Andrei Cordea după hat-trick-ul de la Cluj: &rdquo;Fără ei nu marcam trei goluri&rdquo;
Reacția lui Andrei Cordea după hat-trick-ul de la Cluj: ”Fără ei nu marcam trei goluri”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: &bdquo;Nu au avut nimic&rdquo;

Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii c&acirc;știgați &icirc;n urma victoriei

Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei

Olandezii au descris &icirc;n trei cuvinte &rdquo;remontada&rdquo; din FCSB - Feyenoord

Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: &rdquo;Nu mai cred &icirc;n el!&rdquo; / &rdquo;Nu se poate să fii at&acirc;t de slab!&rdquo;

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB &ndash; Feyenoord: &rdquo;&Icirc;i spun să răm&acirc;nă!&rdquo;

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: &bdquo;De asta a c&acirc;știgat FCSB!&ldquo;

Balint și Ilie Dumitrescu, fără dubii: „De asta a câștigat FCSB!“



Recomandarile redactiei
Fetele au făcut show: s-a stabilit finala Mondialului de handbal
Fetele au făcut show: s-a stabilit finala Mondialului de handbal
Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: &bdquo;Ăsta e adevărul!&ldquo;
Olăroiu, prima reacție după un rezultat istoric: „Ăsta e adevărul!“
CFR Cluj a stabilit noul preț pentru Louis Munteanu: &Icirc;l putem convinge pe Ioan Varga
CFR Cluj a stabilit noul preț pentru Louis Munteanu: "Îl putem convinge pe Ioan Varga"
Carlo Ancelotti semnează! Echipa i-a pus contractul pe masă
Carlo Ancelotti semnează! Echipa i-a pus contractul pe masă
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Imagini de colecție: Cristi Chivu, alături de familie la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii &icirc;ncep bine noul sezon din Liga 2
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
CITESTE SI
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt &icirc;ngrijorați. GALERIE FOTO

stirileprotv Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra &icirc;n țară. &bdquo;Cenzură pură&rdquo;

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

Istoric: Este posibil să vedem cur&acirc;nd un lider autoritar &icirc;n fruntea Rom&acirc;niei. &ldquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla de pe o zi pe alta

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!