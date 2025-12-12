Moment de sinceritate al lui Robert Ilyes: „Extraordinar”

Robert Ilyes a recunoscut că este supărat în urma greșelilor individuale din apărarea echipei sale, dar antrenorul lui Csikszereda este mulțumit de locul în clasamentul Superligii.

„Dacă luăm în considerare cum am luat primul gol și penalty-ul, care sunt greșeli individuale, deci pot să zic că am făcut trei puncte cadiu în seara asta.

Eu până la urmă sunt mulțumit de jocul echipei, pentru că nu prea am dat spații tot ce au marcat au marcat pe greșeli. Păcat pentru că în repriza a doua am început iar cu un cadou, niciodată nu începi cu fundașul dreapta de la centru, pentru că l-am pus pe Cordea într-o situație de marca.

În seara asta am avut juniori din academie pe bancă, dar nu pot să comentez. Și eu îmi doresc să lucrez cu jucători de calitate, așa cum a avut astăzi CFR Cluj, dar este o situație despre care eu nu pot să vorbesc, rămâne de văzut ce hotărăște conducerea pentru că eu mai am contract până în vară.

Campionatul din play-out o să fie un alt campionat, dacă nu o să luăm decizii bune pentru club, dacă nu, asta e, o să mergem pe aceeași filozofie.

Craiova este o echipă foarte bună, nu mai spus despre publicul de acolo, ei joacă cel mai bun fotbal din campionatul nostru, chiar mi-a părut rău că au pierdut acel meci, pentru că au făcut niște rezultate bune. Trebuie să fim foarte puternici ca să rezistăm în Bănie.

Locul pe care ne aflăm acum (n.r. în clsament) este extraordinar, acesta este adevărul.”, a spus Robert Ilyeș.

În urma acestei victorii, CFR Cluj se află pe locul 11 în Superliga, în timp ce Csikszereda rămâne pe 14.

