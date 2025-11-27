După etapa cu numărul 17, Rapid a rămas lider, dar Lupu nu o vede cu prima șansă în lupta pentru marele trofeu. În opinia fostului mijlocaș, favorită este Universitatea Craiova, care a câștigat la debutul lui Filipe Coelho (2-1 cu FC Argeș) și a profitat de pașii greșiți făcuți de vecinele de clasament.



Lupu le vede și pe Dinamo și Rapid implicate în lupta pentru titlu și s-a arătat surprins de faptul că liderul a pierdut categoric pe terenul lui CFR Cluj, echipa pregătită de Daniel Pancu, scor 3-0.



Dănuț Lupu: ”Craiova are prima șansă la titlu”



„La cum a arătat campionatul până astăzi, Craiova ar avea prima șansă să ia campionatul. După aia, șanse au și Dinamo, și Rapid, cu toate că Rapidul, la ultimul joc, și-a cam arătat carențele. Dacă până acum dădeau un șut pe poartă și dădeau două goluri, etapa asta nu le-a priit. Toate rezultatele au fost pentru Craiova.



Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că avem un campionat foarte slab. Nu poți! Rapidul de pe primul loc, a luat bătaie cu 3-0 de la ocupanta locului 12”, a spus Lupu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Cine conduce topul golgheterilor în Superliga: fotbalistul lui FCSB, la egalitate cu rivalul de la Rapid



După 17 etape, în topul golgheterilor împart prima poziție doi rivali. E vorba despre Florin Tănase de la FCSB și Alexandru Dobre de la Rapid, ambii cu câte nouă goluri fiecare.



Dacă Florin Tănase are șapte goluri din nouă din penalty, Dobre se poate lăuda cu reușite doar din acțiuni



Pe următoarea poziție se situează Jovo Lukic (”U” Cluj) și Sebastian Mailat (FC Botoșani) cu șapte reușite, în timp ce podiumul este completat de Valentin Costache (UTA Arad), Alexandru Ișfan (Farul Constanța) și Steven Nsimba (Universitatea Craiova) cu șase goluri.

