"Mirel Radoi nu este unul dintre noi?" Mihai Mironica, dupa ultimele declaratii facute de selectionerul Romaniei

Sunt un fan al discursului lui Mirel Radoi. Un discurs direct, proaspat, coerent, lucid, bazat pe argumente si informatie, cu o doza de umor si chiar de auto-ironie uneori.

As putea spune chiar ca Mirel Radoi a produs o mica revolutie in felul in care este vorbit fotbalul in Romania. Si chiar si in felul in care este abordat pe teren, daca ne gandim la lipsa de complexe in fata numelor mari cand era selectioner al nationalei de tineret sau la formulele ultra-ofensive pe care le foloseste la nationala de seniori.

Recent, Mirel Radoi a mers mai departe cu mica sa revolutie cu care zdruncina mentalitati si a spus cu un aer de rebel: “in fotbalul romanesc s-a intiparit o imagine ca trebuie sa fii pervers, sa minti. Nu am fost si nu voi fi niciodata asta”. Pai, Mirel, daca nu ai fost niciodata “asta”, haide sa lamurim niste lucruri gri din fotbalul romanesc in care “trebuie sa fii pervers, sa minti”.

Spune-ne cu onestitatea ta cuceritoare cum a fost cand ai mers la nasul tau, Gigi Becali, in fruntea unei delegatii de jucatori de la Steaua pe cand Gica Hagi era antrenorul echipei, lucru confirmat public de nasul tau. Erati, cum sa spun, deranjati, revoltati, confuzati, exasperati de felul in care Hagi conducea o echipa a Stelei ce se scufunda in mediocritate in Divizia A? Cum ar fi sa auzi ca Razvan Burleanu declara ca o delegatie de jucatori condusa de Ianis Hagi a venit pe la el? Si sa se scrie ca acesti jucatori sunt exasperati despre cum pregatesti echipa nationala? Ca o declaratie precum cea a lui Ianis de la finalul partidei din Norvegia am vazut ca te-a deranjat.

Si mai spune-ne cu sinceritatea ta opusa “perversitatii” din fotbalul nostru cum e cu blaturile de care era acuzata Steaua la care jucai. De exemplu, cum e cu meciul jucat la Vaslui in finalul sezonului in care ati iesit campioni in 2006 si despre care patronul Vasluiului, Adrian Porumboiu, a spus ca a fost un blat? Cum e cu acea relatare din presa in care se spunea ca la faze fixe din acea partida ii spuneai atacantului adversarilor, Vali Badea, sa nu se ma agite ca oricum urma sa vina la Steaua din debutul sezonului viitor?

Si cum a fost cu implicarea ta in Dosarul Valiza care i-a adus nasului tau o “convocare” la inchisoare? Cum ar fi sa auzi ca un jucator important al nationalei tale este implicat intr-un dosar de coruptie in acest fotbal romanesc al “perversitatii si minciunii”?

Cum spuneam, imi place aceasta mica revolutie a onestitatii declansata de Mirel Radoi. Dar cred ca si ea are anumite limite. Omerta ramane totusi cea mai puternica regula din fotbal, mai puternica si decat cea a ofsaidului. Pentru ea chiar nu se va introduce VAR niciodata.