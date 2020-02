"Mi-au fost toti ca niste copii!" Emeric Ienei, devastat dupa moartea lui Ilie Barbulescu! Ce a spus antrenorul alaturi de care fotbalistul legendar al Stelei a cucerit Liga Campionilor in 1986

Emeric Ienei, devastat dupa moartea lui Ilie Barbulescu.

Fostul mare fotbalist Ilie Barbulescu, component al celor de la Steaua Bucuresti cu care a castigat in 1986 Cupa Campionilor Europeni in finala cu Barcelona a fost gasit decedat in locuinta sa potrivit celor de la argesul.ro. Surse apropiate anchetei afirma ca nu ar fi semne de violenta. Acesta avea 62 de ani.

Antrenorul alaturi de care Ilie Barbulescu a cucerit Cupa Campionilor Europeni in anul 1986 a vorbit despre decesul marelui fotbalist si este devastat de aceasta veste.

"Sunt pur si simplu devastat, nu-mi vine sa cred ca s-a dus si Ilie. Toti acesti jucatori mi-au fost ca niste copii si e foarte greu cand pierzi un copil. A fost un jucator extraordinar, special. Era glumet, hatru in vestiar si in afara terenului, dar extrem de serios cad juca. Nu aveam nicio grija cu el, manca gazonul si adversarii, dar fara sa fie un dur. Isi lasa inima pe teren. E groaznic, tot nu-mi vine sa cred. Uite ca se duc asa, usor, unul cate unul. Sunt alaturi de familia lui in aceste momente grele", a declarat Emeric Ienei pentru Gsp.