"Imi aduc aminte de momentul in care am facut eu infarct!" Gabi Balint, devastat de moartea lui Ilie Barbulescu! Ce spune cel care a fost coleg cu Ilie Barbulescu la Steaua UEFAntastica

Ce a spus Gabi Balint la aflarea vestii ca Ilie Barbulescu a murit.

Fostul mare fotbalist Ilie Barbulescu, component al celor de la Steaua Bucuresti cu care a castigat in 1986 Cupa Campionilor Europeni in finala cu Barcelona a fost gasit decedat in locuinta sa potrivit celor de la argesul.ro. Surse apropiate anchetei afirma ca nu ar fi semne de violenta. Acesta avea 62 de ani.

Gabi Balint a fost coleg cu acesta la Steaua Bucuresti si au castigat Cupa Campionilor Europeni. Balint este devastat de moartea lui Ilie Barbulescu si si-a gasit cu greu cuvintele.

"Nu imi vine sa cred, chiar nu imi vine sa cred. Este greu sa-mi gasesc cuvintele in astfel de momente. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Imi aduc aminte ca in momentul in care am facut eu infarct a dat o declaratie in care m-a certat, ca nu am grija de mine si sa fiu mai atent. E trist, este foarte trist. Era o persoana deosebita. Vreau sa imi aduc aminte de el asa cum era pe teren", a declarat Gabi Balint, la Digi.