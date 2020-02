FABULOS | Cum a ajuns sa joace Ilie Barbulescu la Steaua si de ce era poreclit "Balamuc"! Povestiri nestiutie din viata unuia dintre fotbalistii istorici ai ros-albastrilor

Ilie Barbulescu a murit.

Fostul mare fotbalist Ilie Barbulescu, component al celor de la Steaua Bucuresti cu care a castigat in 1986 Cupa Campionilor Europeni in finala cu Barcelona a fost gasit decedat in locuinta sa potrivit celor de la argesul.ro. Surse apropiate anchetei afirma ca nu ar fi semne de violenta. Acesta avea 62 de ani.

Acesta a povestit intr-in interviu pentru Gazeta Sporturilor cum a ajuns sa joace pentru Steaua si de ce era poreclit "Balamuc".

"Cand eram eu mic erau in voga Costica Olteanu, Redy Jercan, Dobrin, Dumnezeu sa-i ierte pe ultimii. Aveai idoli! Nu unul singur, desi Dobrin era unul singur. Si cel mai bun. Mai scoteai si cate un Barbulescu, un Moiceanu, un Radu II, un "Telu" Stancu. Eu m-am dus la 12 ani la fotbal. Erau "scolarele", campionate intre institutii de invatamant. Dupa preliminarii ramaneau grupele, unde erau cele mai reprezentative echipe. Ele deschideau cate o finala. Asa am ajuns eu cu Scoala Generala numarul 9. M-a vazut Nea Lenci, Leonte Ianovschi, la un meci, a venit la mine si mi-a zis : 'Copile, maine vii cu doua poze si certificatul de nastere', ca nici buletin nu aveam

Sa va mai zic una cu Scoala numarul 9. De-aici imi vine si porecla de "Balamuc"! Era "Spitalul 9", unde sunt internate persoane cu probleme psihice, iar eu veneam de la Scoala 9. De-asta imi zice asa. Nu ca eram nebun pe teren. Ca nu eram eu cine stie ce dur, doar imi respectam adeversarii pe teren.

Am plecat de la FC Arges la FC Scornicesti din cauza instabilitatii financiare de la Arges. La Scornicesti erau rudele lui Ceasescu, Lica, Emil si Ghoerghita. Toti Barbulescu, exact ca mine! Am avut probleme si dupa Revolutie, iti dai seama atunci. Unde mai pui ca, dupa ce am ajuns la Steaua, seful Politiei Capitalei era tot un Barbulescu, Marin! Cand povesteam prin vestiar si venea vorba de el, o tineam "unchiu" in sus, "unchiu" in jos!

Nea Ion Alecsandrescu se ducea la Cluj, parca dupa Muzsnay, si m-am intalnit cu el la aeroport. Eu eram nas, aveam nunta pe Dorobanti! "Sfinxul" imi zisese de mult, 'Ilie, vezi ca vii la Steaua! Ti-am oprit cuseta, ti-am oprit chiuveta!' Plus ca deja venise "Armeanu" de Halagian la mine acasa, discutasem. Le-am promis ca semnez, dar totul dupa nunta. Ei au aflat unde se tine si au schimbat toata "garda", de la portar la responsabilii cu sala. Cand am intrebat ce am de plata, mi-au spus toti: 'Nimic, e achitat'!", a spus Ilie Barbulescu intr-un interviu pentru gsp acum 5 ani.