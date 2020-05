"Steaua ta, tata, straluceste in Ceruri pentru ca stelele nu mor niciodata!" Mesajul emotionant al fiicei lui Ilie Barbulescu

Fix acum 34 de ani, Steaua Bucuresti reusea o performanta istorica si castiga Cupa Campionilor Europeni in fata Barcelonei.

Ilie Barbulescu a scris istorie in tricoul Stelei, reusind sa castige 3 titluri in campion in Romania si Cupa Campionilor Europeni din 1986.

Din pacate, fostul jucator de la Steaua si FC Arges a murit in acest an, pe 1 februrie, la varsta de 62 de ani si nu a putut celebra impreuna cu ceilalti colegi de generatie imensa performanta atinsa in acel an.

Fiica acestuia, Andreea Barbulescu, a postat pe Facebook un mesaj in amintirea tatalui ei.

"Steaua Ta Tata, straluceste in Ceruri pentru ca stelele nu mor niciodata!!! 7 Mai 1986 o data memorabila in istoria fotbalului romanesc!!!", a postat pe Facebook Andreea Barbulescu.