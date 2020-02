Un titular al Stelei 86 a murit.

Fostul mare fotbalist Ilie Barbulescu, component al celor de la Steaua Bucuresti cu care a castigat in 1986 Cupa Campionilor Europeni in finala cu Barcelona a fost gasit decedat in locuinta sa potrivit celor de la argesul.ro. Surse apropiate anchetei afirma ca nu ar fi semne de violenta. Acesta avea 62 de ani.