Florentin Petre, antrenor secund în staff-ul lui Zeljko Kopic, a fost sancționat după injuriile scandate alături de galeria „câinilor”.

Fostul internațional a fost audiat luni de Comisia de Disciplină, după ce la finalul partidei a participat la scandări cu tentă jignitoare la adresa rivalelor Steaua și Rapid.

Florentin Petre, avertisment și amendă de 7.500 de lei

La audieri au mai fost prezenți Bogdan Alecu, ofițerul de presă al clubului, și Ștefan Stiuca, crainicul arenei, însoțiți de Andrei Nicolescu, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

În urma analizării cazului, Comisia de Disciplină a decis sancțiuni pentru persoanele implicate și pentru clubul Dinamo.

Florentin Petre a primit avertisment și o penalitate sportivă de 7.500 de lei, în baza articolelor 12 și 14 bis raportate la articolul 54 din Regulamentul Disciplinar al FRF.

De asemenea, Bogdan Alecu a fost sancționat cu avertisment și amendă de 10.000 de lei. Clubul Dinamo a fost, la rândul său, penalizat cu 15.000 de lei.