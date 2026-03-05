Cum vede un fost fotbalist din Liga 1 evoluția campionatul nostru
Fostul fotbalist Mariko Daouda a evoluat șapte ani în România și este considerat unul dintre cei mai apreciați fundași africani care au fost legitimați în prima divizie din țara noastră!
Ivorianul are acum o școală de fotbal la Abidjan, care îi poartă numele, iar recent a vorbit pentru Sport.ro despre perioada petrecută în țara noastră, despre momentele frumoase.
Mariko Daouda, fost fundaș la U Craiova, analiza Superligii României
A jucat ani buni în fotbalul românesc, unde a ajuns prima oară la Universitatea Craiova. După retrogradarea oltenilor din 2005, fundașul a făcut pasul la Dinamo, iar apoi au urmat FC Argeș și CS Mioveni.
Africanul și-a amintit, în special, de perioada Universitatea Craiova, pe care a numit-o ca fiind cea mai frumoasă din carieră, mai ales că unul dintre copiii săi s-a născut chiar în Bănie, dar a recunoscut și că, din punctul său de vedere, prima divizie de la noi arăta mai bine în anii în care el juca în România.
Încă e conectat la știrile din Superliga României și este surprins să vadă faptul că echipele de tradiție de la noi, FCSB, Dinamo sau Rapid, nu mai au constanță sezon de sezon.
FCSB, Dinamo și Rapid, sub lupa lui Mariko Daouda
În plus, nici fanii nu mai sunt la fel de atașați de fenomenul fotbalistic. Pe vremea în care Daouda juca în România, la începutul anilor 2000, fanii Craiovei se urcau, la propriu, pe nocturna fostului stadion, de unde urmăreau derby-urile, pentru că nu mai găseau bilete de acces la meci, sau chiar din copacii din jurul arenei.
”Mai citesc site-uri, mă mai interesez să văd ce e în fotbalul românesc, văd unde sunt Dinamo, Steaua (n.r. – FCSB) , Rapid, sunt surprins! Înainte ele erau pe primele locuri. Acum, au venit multe echipe, CFR, Farul, iar asta înseamnă că lucrurile s-au schimbat în fotbalul românesc.
(N.r. – Era mai puternic fotbalul românesc atunci când erai aici?) Da, da, așa cred! Se vedea și în cupele europene, unde au ajuns Steaua (n.r. - FCSB), Rapid, CFR Cluj. Atunci erau fotbaliști foarte buni, campionatul era puternic, aveam meciuri grele.
(N.r. – Stadioanele erau aproape la fiecare meci pline) Lumea venea pe stadion cu plăcere. Chiar, vreau să vin să văd un meci de pe noul stadion din Craiova. Noi nu avem în Coasta de Fildeș consulat al României, trebuie să ajung tocmai în Senegal, așa că e mai greu să revin în România. Mai aștept până merg.
(N.r. – În trecut, când erai tu la Universitatea Craiova, oamenii se urcau, la propriu, pe nocturnă să vadă meciul și în copaci) Da, da, da! Era lumea pe stâlpuri, da!”, a spus fostul fotbalist pentru Sport.ro.