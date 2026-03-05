Ruptură între Ștefan Baiaram și agentul său: ”Fiecare să își vadă de treaba lui!” Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Craiova

Banii vorbesc! Stefanos Tsitsipas nu joacă pentru oricine: "Din America de Sud n-am primit niciodată oferte bune"

Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"

Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"

Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"

Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"

Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"

Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"

Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!

Cum vede un fost fotbalist din Liga 1 evoluția campionatul nostru

Fostul fotbalist Mariko Daouda a evoluat șapte ani în România și este considerat unul dintre cei mai apreciați fundași africani care au fost legitimați în prima divizie din țara noastră!

Ivorianul are acum o școală de fotbal la Abidjan, care îi poartă numele, iar recent a vorbit pentru Sport.ro despre perioada petrecută în țara noastră, despre momentele frumoase.

Mariko Daouda, fost fundaș la U Craiova, analiza Superligii României

A jucat ani buni în fotbalul românesc, unde a ajuns prima oară la Universitatea Craiova. După retrogradarea oltenilor din 2005, fundașul a făcut pasul la Dinamo, iar apoi au urmat FC Argeș și CS Mioveni.

Africanul și-a amintit, în special, de perioada Universitatea Craiova, pe care a numit-o ca fiind cea mai frumoasă din carieră, mai ales că unul dintre copiii săi s-a născut chiar în Bănie, dar a recunoscut și că, din punctul său de vedere, prima divizie de la noi arăta mai bine în anii în care el juca în România.