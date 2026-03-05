EXCLUSIV Cum vede un fost fotbalist apreciat în Liga 1 evoluția campionatului nostru. "Dezamăgit" de FCSB, Dinamo și Rapid: "Lucrurile s-au schimbat"

Cum vede un fost fotbalist apreciat în Liga 1 evoluția campionatului nostru. "Dezamăgit" de FCSB, Dinamo și Rapid: "Lucrurile s-au schimbat" Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Superliga, mereu un campionat imprevizibil.

TAGS:
SuperligaLiga 1Mariko DaoudaFCSBDinamoRapidUniversitatea CraiovaCFR Cluj
Din articol

GALERIE FOTO cu Mariko Daouda

  • Mariko Daouda Fostul Fundas Al Craiovei Si Al Lui Dinamo Trimite Jucatori La O Echipa Din Liga 1 10
×
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"
Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda, fostul fundaș al Craiovei și al lui Dinamo, trimite jucători la o echipă din Liga 1!
Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"
Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"
Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"
Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"
"Marian", omul nostru din Abidjan! Mariko Daouda vorbește perfect limba româna și visează să antreneze Craiova
Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"
"Marian", omul nostru din Abidjan! Mariko Daouda vorbește perfect limba româna și visează să antreneze Craiova
"Marian", omul nostru din Abidjan! Mariko Daouda vorbește perfect limba româna și visează să antreneze Craiova
Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"
"Marian", omul nostru din Abidjan! Mariko Daouda vorbește perfect limba româna și visează să antreneze Craiova
"Marian", omul nostru din Abidjan! Mariko Daouda vorbește perfect limba româna și visează să antreneze Craiova
"Marian", omul nostru din Abidjan! Mariko Daouda vorbește perfect limba româna și visează să antreneze Craiova
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum vede un fost fotbalist din Liga 1 evoluția campionatul nostru

Fostul fotbalist Mariko Daouda a evoluat șapte ani în România și este considerat unul dintre cei mai apreciați fundași africani care au fost legitimați în prima divizie din țara noastră!

Ivorianul are acum o școală de fotbal la Abidjan, care îi poartă numele, iar recent a vorbit pentru Sport.ro despre perioada petrecută în țara noastră, despre momentele frumoase.

Mariko Daouda, fost fundaș la U Craiova, analiza Superligii României

A jucat ani buni în fotbalul românesc, unde a ajuns prima oară la Universitatea Craiova. După retrogradarea oltenilor din 2005, fundașul a făcut pasul la Dinamo, iar apoi au urmat FC Argeș și CS Mioveni.

Africanul și-a amintit, în special, de perioada Universitatea Craiova, pe care a numit-o ca fiind cea mai frumoasă din carieră, mai ales că unul dintre copiii săi s-a născut chiar în Bănie, dar a recunoscut și că, din punctul său de vedere, prima divizie de la noi arăta mai bine în anii în care el juca în România.

Încă e conectat la știrile din Superliga României și este surprins să vadă faptul că echipele de tradiție de la noi, FCSB, Dinamo sau Rapid, nu mai au constanță sezon de sezon.

FCSB, Dinamo și Rapid, sub lupa lui Mariko Daouda

În plus, nici fanii nu mai sunt la fel de atașați de fenomenul fotbalistic. Pe vremea în care Daouda juca în România, la începutul anilor 2000, fanii Craiovei se urcau, la propriu, pe nocturna fostului stadion, de unde urmăreau derby-urile, pentru că nu mai găseau bilete de acces la meci, sau chiar din copacii din jurul arenei. 

”Mai citesc site-uri, mă mai interesez să văd ce e în fotbalul românesc, văd unde sunt Dinamo, Steaua (n.r. – FCSB) , Rapid, sunt surprins! Înainte ele erau pe primele locuri. Acum, au venit multe echipe, CFR, Farul, iar asta înseamnă că lucrurile s-au schimbat în fotbalul românesc.

(N.r. – Era mai puternic fotbalul românesc atunci când erai aici?) Da, da, așa cred! Se vedea și în cupele europene, unde au ajuns Steaua (n.r. - FCSB), Rapid, CFR Cluj. Atunci erau fotbaliști foarte buni, campionatul era puternic, aveam meciuri grele.

(N.r. – Stadioanele erau aproape la fiecare meci pline) Lumea venea pe stadion cu plăcere. Chiar, vreau să vin să văd un meci de pe noul stadion din Craiova. Noi nu avem în Coasta de Fildeș consulat al României, trebuie să ajung tocmai în Senegal, așa că e mai greu să revin în România. Mai aștept până merg.

(N.r. – În trecut, când erai tu la Universitatea Craiova, oamenii se urcau, la propriu, pe nocturnă să vadă meciul și în copaci) Da, da, da! Era lumea pe stâlpuri, da!”, a spus fostul fotbalist pentru Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali a ales cei doi fundași centrali pe care vrea să îi transfere la vară: „Om m-am făcut”
Gigi Becali a ales cei doi fundași centrali pe care vrea să îi transfere la vară: „Om m-am făcut”
Ilie Dumitrescu este 100% sigur: ”Este cel mai puternic și contează enorm!”
Ilie Dumitrescu este 100% sigur: ”Este cel mai puternic și contează enorm!”
Rapid și Dinamo, sancționate drastic după derby-ul din etapa 28! Cât au de plătit echipele
Rapid și Dinamo, sancționate drastic după derby-ul din etapa 28! Cât au de plătit echipele
Gigi Becali a pregătit contractul pentru Adrian Ilie la FCSB! Câți bani i-a oferit
Gigi Becali a pregătit contractul pentru Adrian Ilie la FCSB! Câți bani i-a oferit
Dumitru Dragomir, șocat de decizia luată de Gigi Becali: ”Condamnare la moarte!”
Dumitru Dragomir, șocat de decizia luată de Gigi Becali: ”Condamnare la moarte!”
Omul care a trimis-o pe FCSB în play-out poate prinde contractul carierei. Oficialul clubului confirmă oferta
Omul care a trimis-o pe FCSB în play-out poate prinde contractul carierei. Oficialul clubului confirmă oferta
ULTIMELE STIRI
Banii vorbesc! Stefanos Tsitsipas nu joacă pentru oricine: "Din America de Sud n-am primit niciodată oferte bune"
Banii vorbesc! Stefanos Tsitsipas nu joacă pentru oricine: "Din America de Sud n-am primit niciodată oferte bune"
Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!
Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!
Ruptură între Ștefan Baiaram și agentul său: ”Fiecare să își vadă de treaba lui!” Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Craiova
Ruptură între Ștefan Baiaram și agentul său: ”Fiecare să își vadă de treaba lui!” Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Craiova
Diana Șucu, atac dur la românii blocați în Orientul Mijlociu. Ce le-a reproșat soția patronului de la Rapid
Diana Șucu, atac dur la românii blocați în Orientul Mijlociu. Ce le-a reproșat soția patronului de la Rapid
Barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, în pericol să nu se mai joace!
Barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, în pericol să nu se mai joace!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Reușește FCSB „imposibilul”? Echipa lui Becali, la un pas de ceva nemaivăzut în Superliga

Reușește FCSB „imposibilul”? Echipa lui Becali, la un pas de ceva nemaivăzut în Superliga

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitate Craiova: "Am avut o discuție cu conducerea"

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitate Craiova: "Am avut o discuție cu conducerea"



Recomandarile redactiei
Ruptură între Ștefan Baiaram și agentul său: ”Fiecare să își vadă de treaba lui!” Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Craiova
Ruptură între Ștefan Baiaram și agentul său: ”Fiecare să își vadă de treaba lui!” Fotbalistul și-a anunțat plecarea de la Craiova
Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!
Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!
Banii vorbesc! Stefanos Tsitsipas nu joacă pentru oricine: "Din America de Sud n-am primit niciodată oferte bune"
Banii vorbesc! Stefanos Tsitsipas nu joacă pentru oricine: "Din America de Sud n-am primit niciodată oferte bune"
Faza în care a fost implicat Radu Drăgușin l-a lăsat mască pe fostul șef al arbitrajului din Anglia: ”Se creează confuzie!”
Faza în care a fost implicat Radu Drăgușin l-a lăsat mască pe fostul șef al arbitrajului din Anglia: ”Se creează confuzie!”
Diana Șucu, atac dur la românii blocați în Orientul Mijlociu. Ce le-a reproșat soția patronului de la Rapid
Diana Șucu, atac dur la românii blocați în Orientul Mijlociu. Ce le-a reproșat soția patronului de la Rapid
Alte subiecte de interes
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Cum s-au reabilitat jucătorii care au retrogradat cu Dinamo, în 2022. 7 activează în Liga 1, alții în Uzbekistan sau Cipru
Cum s-au reabilitat jucătorii care au retrogradat cu Dinamo, în 2022. 7 activează în Liga 1, alții în Uzbekistan sau Cipru
Number One. "Dacă am mai avea câțiva jucători ca el în România, ar fi altfel!" Rotariu a ales
Number One. "Dacă am mai avea câțiva jucători ca el în România, ar fi altfel!" Rotariu a ales 
Mariko Daouda nu a uitat prin ce a trecut: "E ceva urât! Trebuie să se șteargă lucrurile astea!"
Mariko Daouda nu a uitat prin ce a trecut: "E ceva urât! Trebuie să se șteargă lucrurile astea!"
Nu știa nimic despre Cristi Tănase, iar ce a auzit l-a speriat: "Aoleu! Îmi pare rău!"
Nu știa nimic despre Cristi Tănase, iar ce a auzit l-a speriat: "Aoleu! Îmi pare rău!"
CITESTE SI
România a pierdut aproape 10.000 de pensionari în februarie 2026. Cât a fost pensia medie

stirileprotv România a pierdut aproape 10.000 de pensionari în februarie 2026. Cât a fost pensia medie

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l

stirileprotv A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l

Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

stirileprotv Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!