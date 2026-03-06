O companie importantă a devenit partener strategic al FRF și al naționalei României. Reacția președintelui FRF, Răzvan Burleanu

Prin acest acord, FRF și Noriel își propun să dezvolte o platformă comună de activări dedicate copiilor și familiilor, precum și o linie oficială de produse sub licență cu Echipa Națională. Noua gamă va include jucării, jocuri, rechizite, echipamente și alte produse tematice, menite să aducă mai aproape de cei mici valorile și simbolurile primei reprezentative, scrie site-ul Federației Române de Fotbal. Parteneriatul vine într-un context favorabil pentru dezvoltarea fotbalului la nivel juvenil. Federația Română de Fotbal și Ministerul Educației organizează împreună 23 de competiții și proiecte fotbalistice în școli, iar în sezonul 2025–2026 nu mai puțin de 362.757 de copii, băieți și fete, practică fotbalul în cadrul acestor competiții.

Cifra reprezintă aproape 17% din populația școlară a României, adică aproximativ 1 din 6 elevi. Răzvan Burleanu: "Prin dezvoltarea unei linii de produse dedicate celor mici, conectăm emoția jocului cu universul lor de zi cu zi" Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat: “Ne dorim să aducem copiii cât mai aproape de fotbal și de Echipa Națională, nu doar din postura de practicanți, ci și din cea de suporteri. Avem responsabilitatea de a construi o relație durabilă cu suporterii de toate vârstele, iar acest parteneriat cu Noriel reprezintă un pas important în această direcție. Prin dezvoltarea unei linii de produse dedicate celor mici, conectăm emoția jocului cu universul lor de zi cu zi. În același timp, acest acord este încă un exemplu de strategie comercială sustenabilă în fotbalul românesc, prin care valorificăm brandul Echipei Naționale și îl aducem mai aproape de comunitate”.

„Noriel susține apropierea copiilor de fotbal și de valorile Echipei Naționale. Prin parteneriatul cu Federația Română de Fotbal, ne propunem să contribuim la formarea unei noi generații de suporteri ai Echipei Naționale, să aducem pasiunea pentru fotbal mai aproape de cei mici și să transformăm bucuria jocului într-o experiență completă. Prin dezvoltarea unei linii de produse inspirate de Echipa Națională, dorim să le oferim celor mici ocazia de a descoperi universul fotbalului nu doar pe teren, ci și prin joc, imaginație și susținere pentru tricolori. Acest parteneriat reflectă angajamentul Noriel de a susține inițiative care încurajează mișcarea, spiritul de echipă și atașamentul față de valorile sportului. Împreună susținem joaca, echipa și performanța”, a declarat Simona Bujorianu, Managing Director Noriel.