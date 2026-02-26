EXCLUSIV Mariko Daouda nu a uitat prin ce a trecut: "E ceva urât! Trebuie să se șteargă lucrurile astea!"

Mariko Daouda nu a uitat prin ce a trecut: "E ceva urât! Trebuie să se șteargă lucrurile astea!"
Fanii lui Dinamo au oferit un moment reprobabil în urmă cu câțiva ani.

Mariko Daouda a jucat șapte ani în România și este considerat unul dintre cei mai apreciați fundași africani care au evoluat în prima divizie din țara noastră! Ivorianul are acum o școală de fotbal la Abidjan, care îi poartă numele, iar recent a vorbit pentru Sport.ro despre perioada petrecută în țara noastră, despre momentele frumoase.

A jucat timp de șapte ani în fotbalul românesc, unde a ajuns prima oară la Universitatea Craiova. După retrogradarea oltenilor din 2005, fundașul a făcut pasul la Dinamo, iar apoi au urmat FC Argeș și CS Mioveni.

Mariko Daouda, momente frumoase și mai puțin frumoase la Dinamo

Daouda vrea să revină în România pentru a-și lua Licența PRO, dar nu a uitat și că perioada petrecută în ”Ștefan cel Mare” nu a fost una atât de prolifică pe cât își dorea.

Întrebat care a fost momentul din România pe care vrea să îl dea uitării, Mariko Daouda a fost sincer și a spus că nu va uita niciodată ce a pățit pe finalul perioadei de la Dinamo, unde a petrecut numai jumătate de an, din iulie 2005 până în ianuarie 2006.

A plecat de la formația bucureșteană după ce a fost victima unui act de rasism din partea fanilor. Daouda a fost foarte afectat de moment.

Singurul trofeu din cariera lui Mariko Daouda, cu Dinamo

Din cauza faptului că echipa nu avea rezultate, suporterii au mers la Săftica, în cadrul bazei în care se pregăteau fotbaliștii, pentru a le cere socoteală. Demersul nu a fost deloc unul liniștit, iar către Daouda s-a aruncat cu o banană.

Supărat și dezamăgit de moment, fundașul a decis să își ia familia și să plece de la Dinamo, chiar dacă alături de ”câini” a cucerit singurul trofeu din cariera de jucător, Supercupa României, la începutul sezonului 2005-2006.

”(N.r. – Ce episod din România ai vrea să uiți?) Problema pe care am avut-o la Dinamo cu rasismul. Rasismul nu trebuie să fie în fotbal! E ceva urât! Trebuie să se șteargă lucrurile astea!

Sper că România nu mai este așa acum. (N.r. – Reporter: poate nu la fel de mult, dar nu a dispărut fenomenul) Ok... .

Atunci a fost un episod din partea suporterilor, cu colegii nu am avut probleme. M-am înțeles cu toată lumea de la Dinamo când eram acolo, cu Florentin Petre, cu Bratu, cu Niculescu, toți erau băieți buni. De fapt, la toate echipele la care am jucat m-am simțit bine.

(N.r. – Acesta a fost și motivul pentru care ai plecat de la Dinamo?) Da, am vorbit cu domnul Giovanni Becali și i-am spus că nu mă mai simt bine la Dinamo și am decis să plec. Atunci, m-a sunt nea Sorin Cârțu și am plecat la FC Argeș.

Familia mea nu se mai simțea bine nici ea la București și așa am plecat.

Dar, nu uit că am luat Supercupa României cu Dinamo până să plec. A fost singurul trofeu din cariera mea. Am și acum medalia de atunci, pozele cu Dinamo, am păstrat totul.

(N.r. – Ai și jucat în cupele europene cu Dinamo) Am jucat câteva meciuri, cu Everton, când am câștigat cu 5-1, am fost rezervă. Am fost pe teren în câteva meciuri, și cu Marseille, în Franța.

Atunci, în Franța, a fost ceva urât! A fost acel gol al lui Chihaia anulat. Făcuse 2-2, eram calificați mai departe, dar arbitrul a fluierat finalul meciului.

Am fost toți supărați, era ocazie pentru noi să mergem mai departe. În vestiar, toți eram dezamăgiți. Am jucat bine, iar pe final am dat un gol valabil, dar a fost refuzat și am fost eliminați”, a spus Daouda pentru Sport.ro.

FOTO de colecție cu Mariko Daouda

  • Mariko Daouda Fostul Fundas Al Craiovei Si Al Lui Dinamo Trimite Jucatori La O Echipa Din Liga 1 12
Mariko Daouda vrea să-i aducă pe noii Didier Drogba, Kolo Toure și Yaya Toure în Superliga! "Colaborez deja cu UTA"
"Marian", omul nostru din Abidjan! Mariko Daouda vorbește perfect limba româna și visează să antreneze Craiova
