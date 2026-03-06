Formația din Bănie s-a impus cu 3-1 după prelungiri și s-a calificat în semifinalele competiției, însă finalul partidei a adus și un moment tensionat pe banca oltenilor.

În minutul 118, la scorul de 2-1, Ștefan Baiaram a scăpat singur spre poarta lui Mihai Popa și a marcat pentru 3-1, cu un șut printre picioarele portarului.

Suspendare de două etape și amendă de 360 de lei

Tehnicianul portughez, care fusese deja avertizat cu un cartonaș galben, a intrat pe teren pentru a sărbători reușita și a alergat până în colțul terenului, unde l-a îmbrățișat pe Baiaram.

Arbitrul i-a arătat imediat cartonașul roșu, iar antrenorul a părăsit terenul după ce a dat mâna cu omologul său, Daniel Pancu.

Comisia de Disciplină a decis suspendarea lui Coelho pentru două meciuri și aplicarea unei penalități sportive de 360 de lei, conform articolului 53.2 din Regulamentul Disciplinar.

În aceeași ședință, FRF a anunțat și o sancțiune pentru CFR Cluj. Clubul din Gruia a primit o penalitate sportivă de 910 lei, în baza articolului 78/a din Regulamentul Disciplinar.