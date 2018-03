Liviu Dragnea, seful din umbra al Rapidului?! Noul presedinte si primarul de la Sectorul 1: "A promis ca baza va ajunge in acest retur la Primarie"

Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, se implica tot mai activ in renasterea clubului Rapid, care joaca in prezent sub numele de Academia Rapid.

Suflarea rapidista spera ca intr-o zi echipa visinie sa ajunga din nou in prima liga. Pentru moment, Academia Rapid, cu Pancu, Niculae si Maftei, joaca in subsolul fotbalului romanesc, in liga a patra.

Clubul din Giulesti are inca probleme in privinta documentatiei, judecandu-se pentru certificatul de identitate sportiva. De asemenea, Academia Rapid nu detine inca palmaresul si joaca cu marca de imprumut de la defuncta Rapid.

Dragnea le-a promis baza sportiva

Rapidistii au fost si in acest weekend, la meciul cu Termo, in numar mare pe Giulesti. Academia a castigat cu 18-0 si ramane in cursa contra Stelei Armatei.

Nicolae Stanciu, noul presedinte al clubului, le-a dat si el o veste fanilor. Acesta a dezvaluit la Realitatea TV ca echipa ar putea beneficia din nou de baza de pregatire Pro Rapid.

ProSport scrie ca omul din umbra care vrea sa ajute Rapidul este chiar Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. Primarul de la Sectorul 1, Daniel Tudorache, a confirmat o discutie avuta cu acesta.

"Este adevarat, presedintele Dragnea, ca tot ati vorbit despre el, mi-a promis ca baza Pro Rapid va ajunge in acest retur de campionat la Primaria Sectorului 1", a spus Tudorache.

In prezent, baza Pro Rapid apartine Ministerului Finantelor. Primaria Sectorului 1 vrea sa devina proprietar si sa modernizeze baza.