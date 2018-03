Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Miami! Cum arata programul Simonei pana in optimi

Simona Halep si-a aflat adversara din turul 2 de la Miami.

Simona Halep va intra direct in turul 2 la turneul de la Miami si va juca impotriva invingatoarei dintre Veronica Cepede Royg si o jucatoare venita din calificari. In turul 3, Halep se va duela, cel mai probabil, cu Radwanska, iar daca va ajunge in optimi adversara se va alege dintre Keys si Sevastova.



Cel mai tare meci din primul tur de al Miami va fi confruntarea dintre Serena Williams si Naomi Osaka.



Turneul de la Miami se va disputa in perioada 20-31 martie.